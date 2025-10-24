Синоптиктер Алматы, Астана және тағы 11 қала тұрғындарына ескерту жариялады
Zakon.kz хабарлағандай, бүгін Қазақстанның 13 қаласының тұрғындарына далада болу уақытын шектеу ұсынылады.
Себебі қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ).
"2025 жылдың 24 қазанында Қостанай, Қарағанды, Жезқазған, Теміртау, Өскемен, Семей, Риддер, Ақтөбе, Ақтау, Шымкент, Алматы қалаларында, ал түнде Атырау мен Астанада қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтілуде", – деп ескертті "Қазгидромет" мамандары.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (тыныштық, әлсіз жел, тұман, инверсия) үйлесімі.
Қолайсыз ауа райы жағдайында қала тұрғындарына, әсіресе тас жолдардың немесе басқа ластану көздерінің жанында, далада болу уақытын шектеуге кеңес беріледі. Созылмалы өкпе, жүрек-қан тамырлары немесе аллергиялық аурулары бар адамдар далада жүргенде өздерімен бірге қажетті дәрі-дәрмектерді алып жүруі керек.
Бұған дейін синоптиктер Қазақстанға қолайсыз ауа райы жақындап келе жатқанын хабарлаған болатын.
