#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Қоғам

Синоптиктер Алматы, Астана және тағы 11 қала тұрғындарына ескерту жариялады

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2025 10:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Zakon.kz хабарлағандай, бүгін Қазақстанның 13 қаласының тұрғындарына далада болу уақытын шектеу ұсынылады.

Себебі қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ).

"2025 жылдың 24 қазанында Қостанай, Қарағанды, Жезқазған, Теміртау, Өскемен, Семей, Риддер, Ақтөбе, Ақтау, Шымкент, Алматы қалаларында, ал түнде Атырау мен Астанада қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтілуде", – деп ескертті "Қазгидромет" мамандары.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (тыныштық, әлсіз жел, тұман, инверсия) үйлесімі.

Қолайсыз ауа райы жағдайында қала тұрғындарына, әсіресе тас жолдардың немесе басқа ластану көздерінің жанында, далада болу уақытын шектеуге кеңес беріледі. Созылмалы өкпе, жүрек-қан тамырлары немесе аллергиялық аурулары бар адамдар далада жүргенде өздерімен бірге қажетті дәрі-дәрмектерді алып жүруі керек.

Бұған дейін синоптиктер Қазақстанға қолайсыз ауа райы жақындап келе жатқанын хабарлаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы мен тағы екі қала тұрғындарына ескерту жасалды: синоптиктер ашық ауада ұзақ болмауға кеңес береді
11:17, 14 қазан 2025
Алматы мен тағы екі қала тұрғындарына ескерту жасалды: синоптиктер ашық ауада ұзақ болмауға кеңес береді
Синоптиктер Алматы, Астана және Қазақстанның тоғыз қаласының тұрғындарына ескерту жасады
10:23, 27 қаңтар 2025
Синоптиктер Алматы, Астана және Қазақстанның тоғыз қаласының тұрғындарына ескерту жасады
Синоптиктер Алматы, Астана және тағы бір қала тұрғындарына ескерту жасады
10:07, 02 шілде 2025
Синоптиктер Алматы, Астана және тағы бір қала тұрғындарына ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: