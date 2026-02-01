#Халық заңгері
Қоғам

2 ақпанда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды

2 ақпанда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.02.2026 16:31 Сурет: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК синоптиктері ертең, 2 ақпанда қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы облысында оңтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, күндіз облыстың шығысында екпіні 15-20 м/с.

Маңғыстау облысының батысында, орталығында көктайғақ күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Ақтауда түнде көктайғақ, тұман күтіледі.

Атырау облысының батысында, солтүстігінде көктайғақ күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман. Атырауда кей уақыттарда тұман күтіледі.

Жамбыл облысының батысында, оңтүстігінде, таулы аудандарында жауын-шашын (жаңбыр, қар), жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Кей уақыттарда тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстік-батысында, таулы аудандарында 15-20 м/с күтіледі. Таразда кей уақыттарда тұман күтіледі.

Ұлытау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында тұман, көктайғақ күтіледі. Жезқазғанда тұман, көктайғақ күтіледі.

Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман, көктайғақ күтіледі. Қарағандыда тұман, көктайғақ күтіледі.

Ақмола облысының оңтүстігінде, шығысында қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде тұман күтіледі.

Түркістан облысының таулы аудандарында қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, таулы аудандарында 15-20 м/с.

Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Қостанайда тұман күтіледі.

Ақтөбе облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі.

Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде көктайғақ күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Оралда көктайғақ, тұман күтіледі.

Павлодар облысының батысында, оңтүстігінде қар, бұрқасын күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с.

Қызылорда облысының орталығында, оңтүстігінде көктайғақ күтіледі. Облыстың орталығында, оңтүстігінде, солтүстігінде тұман күтіледі. Қызылордада кей уақытта көктайғақ, тұман күтіледі.

Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Шығыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында екпіні 15-20 м/с. Петропавлда тұман күтіледі.

Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Өскеменде түнде және таңертең тұман күтіледі.

Айдос Қали
