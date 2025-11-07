#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанның басым бөлігінде қар, жаңбыр және боран күтіледі

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2025 14:57 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда осы аптаның соңында және келесі аптаның басында ауа райы тұрақсыз болады. Бұл туралы "Қазгидромет" РМК ұсынған 8–10 қараша 2025 жылға арналған болжамда айтылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Синоптиктердің мәліметінше, жауын-шашынсыз күн райы тек елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында сақталады.

"Атлант циклонының әсерінен Қазақстанның басым аумағында тұрақсыз ауа райы күтіледі – жаңбыр мен қар жауады, тұман түсіп, көктайғақ болады, жел күшейіп, боран соғады", – делінген "Қазгидромет" хабарламасында.

Болжам бойынша, күндізгі ауа температурасы мынадай болады:

  • батыста – +5...+15°С,
  • солтүстік-батыста – 0...+10°С,
  • солтүстікте, шығыста және орталықта – -3...+2°С,
  • оңтүстікте және оңтүстік-шығыста – +5...+15°С.

Бұған дейін синоптиктер 7 қарашада Астана, Алматы қалаларында және 15 облыста дауылды ескерту жариялаған болатын.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
