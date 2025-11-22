Астана, Алматы және еліміздің тағы алты қаласында ауа сапасы нашарлайтыны ескертілді
"2025 жылғы 22 қарашада қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Алматы, Атырау, Шымкент, Қарағанды, Жезқазған, Балқаш, Теміртау және түнде Астана қаласында болуы мүмкін", делінген синоптиктер хабарламасында.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
ҚМЖ кезінде тұрғындарға ашық ауада , әсіресе жол бойы немесе басқа ластану көздерінің маңында болу уақытын қысқартуға кеңес беріледі. Сонымен қатар, созылмалы өкпе аурулары, жүрек-қан тамырлары аурулары немесе аллергиясы бар адамдарға сыртта болған кезде қажетті дәрі-дәрмектерді бірге алып жүру ұсынылады.
Бұған дейін "Қазгидромет" РМК Zakon.kz-ға Алматы қаласы бойынша алдағы аптаға арналған ауа райының алдын-ала болжамын ұсынды. Синоптиктердің мәліметтері бойынша, жеті күн ішінде мегаполисте тұрақты ауа райы күтіледі, бірақ жауын-шашынсыз тағы болмайды.