Қазақстанның жеті қаласында қауіпті метеорологиялық жағдайлар жарияланды
Бұл туралы "Қазгидромет" РМК сайтында жарияланған ескертуде айтылған:
"2025 жылғы 14 қарашада Атырау, Ақтөбе, Шымкент, Алматы, Астана, Қарағанды және Теміртау қалаларында қауіпті метеорологиялық жағдайлар күтілуде".
Қауіпті метеорологиялық жағдайлар – бұл қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (желдің болмауы, әлсіз жел, тұман, инверсия) үйлесімі, олар атмосфераның төменгі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың жиналуына ықпал етеді.
ҚМЖ кезінде тұрғындарға ашық ауада болу уақытын қысқартуға кеңес беріледі, әсіресе автожолдар немесе басқа ластау көздерінің жанында. Сонымен қатар, созылмалы өкпе аурулары, жүрек-қан тамырлары аурулары немесе аллергиясы бар адамдарға сыртта болған кезде қажетті дәрі-дәрмектерді бірге алып жүру ұсынылады.
Бұған дейін синоптиктер 2025 жылғы 14 қарашада Қазақстанда қатты ауа райына дайындық жүргізіліп жатқанын хабарлаған болатын.