#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Қоғам

Қазақстанның 12 қаласында қолайсыз ауа райы күтіледі

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 10:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бүгін Қазақстанның 12 қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) күтілуде. Осыған байланысты тұрғындарға ашық ауада серуендеуді шектеу ұсынылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚМЖ туралы тиісті ескерту ҚР "Қазгидромет" РМК сайтына жарияланған:

"2025 жылғы 3 желтоқсанда Актөбе, Алматы, Шымкент, Өскемен, Павлодар, Қарағанды, Жезқазған, Балқаш, Теміртау қалаларында, түнде Астана, Петропавл, Қостанай қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі", – делінген хабарламада.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – бұл қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (штиль, әлсіз жел, тұман, инверсия) комбинациясы, нәтижесінде атмосфераның төменгі қабатында зиянды (ластандыратын) заттар жиналуы мүмкін.

ҚМЖ кезінде тұрғындарға ашық ауада, әсіресе автожолдарға немесе басқа ластанудың көзіне жақын жерде уақыт өткізуді азайтулары ұсынылады. Сондай-ақ, созылмалы тыныс жолдары, жүрек-қан тамырлары немесе аллергиялық аурулары бар адамдар ашық ауада болғанда қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алуы керек.

Алдын ала болжам бойынша, Қазақстанның көп бөлігін тұман мен тоңазыған жаңбыр (мұздау) жауып, көлік қозғалысы мен жол қауіпсіздігіне әсер етуі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ұлытауда ауыл шаруашылығы саласында жыл басынан бері 700 миллион теңгеге 100 жоба қаржыландырылды
13:31, Бүгін
Ұлытауда ауыл шаруашылығы саласында жыл басынан бері 700 миллион теңгеге 100 жоба қаржыландырылды
Қазақстанның жеті қаласында қауіпті метеорологиялық жағдайлар жарияланды
10:07, 14 қараша 2025
Қазақстанның жеті қаласында қауіпті метеорологиялық жағдайлар жарияланды
Алматы мен тағы екі қала тұрғындарына ескерту жасалды: синоптиктер ашық ауада ұзақ болмауға кеңес береді
11:17, 14 қазан 2025
Алматы мен тағы екі қала тұрғындарына ескерту жасалды: синоптиктер ашық ауада ұзақ болмауға кеңес береді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: