4 желтоқсанда Қазақстанның қай қалаларында көшеге шықпаған дұрыс: тізім мен себеп
Гидрометорталықтың сайтында жарияланған ақпаратқа сәйкес:
"2025 жылғы 4 желтоқсанда Ақтөбе, Алматы, Атырау, Жезқазған қалаларында, сондай-ақ түнде Қостанай қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі".
Қолайсыз метеорологиялық жағдай – бұл қысқа мерзімді табиғи құбылыстардың (тынық ауа, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы. Олар зиянды заттардың жерге жақын ауа қабатында жиналуына әсер етеді.
Мұндай жағдайда тұрғындарға далада болу уақытын қысқарту ұсынылады, әсіресе автожолдар маңында немесе ластану көзі бар жерлерде. Ал өкпенің созылмалы аурулары бар, жүрек-қан тамырлары немесе аллергиялық сырқаттардан зардап шегетін адамдарға сыртқа шыққанда қажетті дәрілерін өзімен бірге алып жүру қажет.
Бұған дейін синоптиктер 4 желтоқсанға күрделі ауа райына байланысты дауылды ескерту жариялаған болатын.