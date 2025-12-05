Қазақстанның қай қалаларында ауа райы қолайсыз болады және тұрғындар нені білуі тиіс
Бүгін еліміздің алты қаласында ауа райының қолайсыз метеорологиялық жағдайы күтіледі. Осыған байланысты тұрғындарға ашық ауада серуенді шектеу ұсынылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы "Қазгидромет" РМК жариялаған мәліметте көрсетілген:
"2025 жылғы 5 желтоқсанда Орал, Ақтөбе, Алматы, Атырау, Жезқазған және Балқаш қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар болжанады".
Қолайсыз метеорологиялық жағдай – қысқа мерзімді ауа райы құбылыстарының (тынық ауаның ұзақ сақталуы, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы. Олар жерге жақын ауа қабатында зиянды заттардың жиналуына ықпал етеді.
Мұндай кезде тұрғындарға, әсіресе автожолдардың маңы мен өзге де ластану көздерінің жанында, ашық ауада болу уақытын қысқарту ұсынылады.
Өкпенің созылмалы аурулары, жүрек-қантамыр және аллергиялық дерттері бар адамдар далада болғанда қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүруі қажет.
Бұған дейін 5–6 қарашада елімізге қолайсыз ауа райы келетінін хабарланған. Осыған байланысты Астана мен 16 өңірде дауылды ескерту жарияланған еді.
