#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
518.66
597.44
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
518.66
597.44
6.56
Қоғам

Бүгін еліміздің үш қаласында ауа сапасы нашарлайтыны ескертілді

Алматы, Атырау, Шымкент, ауа сапасы, қолайсыз ауа райы, 23 қараша, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.11.2025 09:15 Сурет: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылғы 22 қарашада Қазақстанның үш қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҰМУ) тіркелгені жарияланды. Осыған байланысты қала тұрғындарына ашық ауада серуендеу уақытын шектеу ұсынылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"2025 жылғы 23 қарашада Алматы, Атырау, Шымкент қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар болжанған", делінген хабарламада.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

ҚМЖ кезінде тұрғындарға ашық ауада , әсіресе жол бойы немесе басқа ластану көздерінің маңында болу уақытын қысқартуға кеңес беріледі. Сонымен қатар, созылмалы өкпе аурулары, жүрек-қан тамырлары аурулары немесе аллергиясы бар адамдарға сыртта болған кезде қажетті дәрі-дәрмектерді бірге алып жүру ұсынылады.

Бұған дейін синоптиктер Астана мен еліміздің 14 өңірінде дауылды ескерту жариялаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Астана, Алматы және еліміздің тағы алты қаласында ауа сапасы нашарлайтыны ескертілді
09:10, 22 қараша 2025
Астана, Алматы және еліміздің тағы алты қаласында ауа сапасы нашарлайтыны ескертілді
Бүгін еліміздің үш қаласында ауа сапасы нашарлайтыны ескертілді
09:18, 22 наурыз 2025
Бүгін еліміздің үш қаласында ауа сапасы нашарлайтыны ескертілді
Бүгін еліміздің тоғыз қаласында ауа сапасы нашарлайтыны ескертіледі
09:31, 16 қараша 2025
Бүгін еліміздің тоғыз қаласында ауа сапасы нашарлайтыны ескертіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: