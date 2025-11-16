#Халық заңгері
Қоғам

Бүгін еліміздің тоғыз қаласында ауа сапасы нашарлайтыны ескертіледі

Алматы, ауа сапасы, қолайсыз ауа райы, Атырау, Ақтөбе, Шымкент, Астана, Қарағанды, Жезқазған,Теміртау, Өскемен, 16 қараша, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2025 09:31
Бүгін, 16 қарашада Қазақстанның тоғыз қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
"2025 жылдың 16 қарашасында Атырау, Ақтөбе, Шымкент, Алматы, Астана, Қарағанды, Жезқазған,Теміртау, Өскемен қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі", делінген "Қазгидромет" РМК-ның хабарламасында.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

ҚМЖ кезінде тұрғындарға ашық ауада , әсіресе жол бойы немесе басқа ластану көздерінің маңында болу уақытын қысқартуға кеңес беріледі. Сонымен қатар, созылмалы өкпе аурулары, жүрек-қан тамырлары аурулары немесе аллергиясы бар адамдарға сыртта болған кезде қажетті дәрі-дәрмектерді бірге алып жүру ұсынылады.

Бұған дейін синоптиктер 16 қарашаға арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.


