Қоғам

Жауын-шашын, тұман және жел: синоптиктер 16 қараша күнгі ауа райына болжам ұсынды

Жауын-шашын, тұман және жел: синоптиктер 16 қараша күнгі ауа райына болжам ұсынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.11.2025 16:02 Сурет: pexels
"Қазгидромет" 2025 жылғы 16 қарашаға арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжам бойынша, республиканың басым бөлігі антициклон ықпалында болады, соның салдарынан жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.

Тек еліміздің батысы мен солтүстік-батысында атмосфералық фронтальды бөліктердің өтуіне байланысты жауын-шашын (жаңбыр, қар) түседі.

Республика бойынша тұман, ал солтүстік, солтүстік-батыс, шығыс және оңтүстік-шығыс өңірлерде жел күшейеді.

Еске салайық, бұған дейін Алматыдағы бір аптаға арналған ауа райы болжамын ұсынған едік.

Айдос Қали
