#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Қоғам

"Жауын-шашын, тұман". Синоптиктер 17 қарашада елімізде ауа райы қандай болатынын айтты

Тұман, Қазақстан, ауа райы болжамы, 16 қараша, дауылды ескерту, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2025 14:46 Сурет: pixabay
"Қазгидромет" Қазақстан территориясы бойынша 2025 жылғы 17 қарашаға арналған ауа райының жалпы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, антициклон ықпалындағы республикамыздың басым аумағында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Тек еліміздің батысында, солтүстік-батысында, солтүстігінде атмосфералық фронтальды бөліктердің жылжуына байланысты жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болады, солтүстік-батыста жаяу бұрқасын жүреді деп болжанады.

Республика бойынша ортақ табиғи құбылыс ретінде тұманды атауға болады, ал солтүстікте, солтүстік-батыста, шығыста, оңтүстік-шығыста жел екпін алады деп болжанады.

Бұған дейін синоптиктер Zakon.kz редакциясына Алматы қаласы бойынша алдағы күндерге арналған ауа райы болжамын ұсынған болатын

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
