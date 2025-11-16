"Жауын-шашын, тұман". Синоптиктер 17 қарашада елімізде ауа райы қандай болатынын айтты
"Қазгидромет" Қазақстан территориясы бойынша 2025 жылғы 17 қарашаға арналған ауа райының жалпы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, антициклон ықпалындағы республикамыздың басым аумағында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Тек еліміздің батысында, солтүстік-батысында, солтүстігінде атмосфералық фронтальды бөліктердің жылжуына байланысты жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болады, солтүстік-батыста жаяу бұрқасын жүреді деп болжанады.
Республика бойынша ортақ табиғи құбылыс ретінде тұманды атауға болады, ал солтүстікте, солтүстік-батыста, шығыста, оңтүстік-шығыста жел екпін алады деп болжанады.
Бұған дейін синоптиктер Zakon.kz редакциясына Алматы қаласы бойынша алдағы күндерге арналған ауа райы болжамын ұсынған болатын.
