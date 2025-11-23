"Жауын-шашын, тұман, көктайғақ": 24 қарашаға арналған ауа райы болжамы
Сурет: unsplash
"Қазгидромет" РМК еліміз бойынша 2025 жылғы 24 қарашаға арналған ауа райының жалпы болжамымен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, Қазақстанның солтүстігінде, шығысында, орталығында жауын-шашын түрінде тұрақсыз ауа райы сипаты сақталады: еліміздің солтүстігінде, шығысында қатты жауын-шашын ( жаңбыр, қар) болады деп күтіледі.
Солтүстікте, шығыста, ел орталығында жаяу бұрқасын жүріп, көктайғақ болады деп күтіледі.
Еліміздің қалған бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.
Еліміздің басым бөлігінде тұман түседі, солтүстікте, солтүстік-батыста, шығыста жел екпін алады деп болжанады.
Бұған дейін синоптиктер еліміздің үш қаласында ауа сапасы нашарлайтынын ескерткен.
