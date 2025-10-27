#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Қоғам

Жауын-шашын мен тұман: 28 қазан күні Қазақстанда қандай ауа райы болады

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2025 16:10 Фото: unsplash
"Қазгидромет" 2025 жылғы 28 қазанға арналған Қазақстан аумағы бойынша жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, елдің батысы, шығысы, сондай-ақ оңтүстіктің таулы аймақтары мен оңтүстік-шығысында жауын-шашын күтілуде.

Ал солтүстік, солтүстік-батыс және орталық өңірлерде жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

Республика бойынша түнгі және таңғы сағаттарда тұман күтіледі, оңтүстік пен оңтүстік-шығыста найзағай, ал батыс, оңтүстік және шығыс өңірлерде жел күшейеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
"Найзағай ойнап, жаңбыр жауады". Еліміз бойынша 28 қазанға арналған ауа райы болжамы
17:22, Бүгін
"Найзағай ойнап, жаңбыр жауады". Еліміз бойынша 28 қазанға арналған ауа райы болжамы
Жауын, қар және үсік: синоптиктер 5 қазанға арналған ауа райы болжамын жариялады
14:56, 04 қазан 2025
Жауын, қар және үсік: синоптиктер 5 қазанға арналған ауа райы болжамын жариялады
Нөсер, найзағай және тұман: синоптиктер 27 қазанға арналған ауа райы болжамын жариялады
14:55, 26 қазан 2025
Нөсер, найзағай және тұман: синоптиктер 27 қазанға арналған ауа райы болжамын жариялады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: