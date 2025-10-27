Жауын-шашын мен тұман: 28 қазан күні Қазақстанда қандай ауа райы болады
Фото: unsplash
"Қазгидромет" 2025 жылғы 28 қазанға арналған Қазақстан аумағы бойынша жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, елдің батысы, шығысы, сондай-ақ оңтүстіктің таулы аймақтары мен оңтүстік-шығысында жауын-шашын күтілуде.
Ал солтүстік, солтүстік-батыс және орталық өңірлерде жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.
Республика бойынша түнгі және таңғы сағаттарда тұман күтіледі, оңтүстік пен оңтүстік-шығыста найзағай, ал батыс, оңтүстік және шығыс өңірлерде жел күшейеді.
