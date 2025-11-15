Алматыны тұман басады, бірақ +15°С дейін жылынады: аптаға арналған болжам
Сурет: Zakon.kz
Синоптиктер Zakon.kz сайтына алдағы күндерге арналған алдын ала ауа райы болжамын ұсынды. Гидрометорталығының мәліметінше, келесі аптада оңтүстік астанада жауын-шашын қысқа уақытқа ғана байқалады. Күн айтарлықтай жылынып, күндізгі температура +15°С-қа дейін жетеді.
Алматы және Алматы облысы бойынша "Қазгидромет" РМК филиалының жетекші инженер-синоптигі Баян Қанаеваның айтуынша, демалыс күндері мегаполисті тұман басады.
"Алдағы бес күнде Алматыда антициклондық ауа райы сақталады: айтарлықтай жауын-шашын болмайды, бірақ 15-16 қарашада түнде және таңертең тұман болуы мүмкін", - делінген болжамда.
Апта бойы түнгі температура -2…+7°С аралығында болады, ал күндізгі орташа температура +10…+15°С шамасында сақталады.
Алматыдағы 15-21 қарашаға арналған ауа райы болжамы
- 15 қараша: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Жел оңтүстік-шығыс 3-8 м/с. Түнгі температура +1…+3°С, күндіз +10…+12°С.
- 16 қараша: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыс 2-7 м/с. Түнгі +1…+3°С, күндіз +12…+14°С.
- 17–19 қараша: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыс 2-7 м/с. Түнгі +3…+5°С, күндіз +13…+15°С.
- 20 қараша: көшпелі бұлтты, таңертең және күндіз жаңбыр. Жел шығыс 3-8 м/с. Түнгі +5…+7°С, күндіз +13…+15°С.
- 21 қараша: көшпелі бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыс 3-8 м/с. Түнгі +3…+5°С, күндіз +11…+13°С.
Еске салайық, бұған дейін 15 қарашада елдің бірқатар өңірінде тұман түсіп, көктайғақ болатынын және екпіні күшті жел соғатынын хабарлаған едік.
