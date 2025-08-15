#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда ыстықпен бірге жауын-шашын күтіледі: бір аптаға болжам

Алматыда ыстықпен бірге жауын-шашын күтіледі: бір аптаға болжам 15.08.2025 17:51
Синоптиктер алдағы күндерге алдын ала ауа райы болжамын ұсынды. "Қазгидромет" мәліметінше, келесі аптада оңтүстік астанада жаңбыр жауады, бірақ қалада аптап ыстық сақталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы және Алматы облысы бойынша "Қазгидромет" РМК филиалының жетекші инженер-синоптигі Дәулет Кісебаевтың айтуынша, 16-22 тамыз аралығында жауын-шашын жауады, кейін ауа температурасы қайта көтеріледі.

"Алдағы аптада Алматы мен Алматы облысының ауа райын Солтүстік Қазақстанда орналасқан циклонмен байланысты фронтальді бөліктер қалыптастырады. Апта соңына қарай циклон шегініп, орнына антициклон келгенде, Таяу Шығыстан жылы ауа массалары ығысып келеді. Соның нәтижесінде күндіз аймақта 38 градусқа дейін ыстық қайта оралады", - деді ол.

Ауа райы болжамы:

16 тамыз: ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Түнде +18…+20°C, күндіз +30…+32°C.

17-18 тамыз: ауыспалы бұлттылық, өткінші жаңбыр, найзағай. Жел солтүстік-шығыстан 3-8 м/с, кейде екпіні 18 м/с. Түнде +18…+20°C, күндіз +27…+29°C.

19 тамыз: ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Жел шығыстан 3-8 м/с. Түнде +15…+17°C, күндіз +28…+30°C.

20 тамыз: ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Түнде +18…+20°C, күндіз +31…+33°C.

21-22 тамыз: ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 3-8 м/с. Түнде +20…+22°C, күндіз қатты ыстық +33…+35°C.

Оқи отырыңыз
