#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
522.19
606.42
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
522.19
606.42
6.47
Қоғам

15 қарашада елдің бірқатар өңірінде тұман түсіп, көктайғақ болады

15 қарашада елдің бірқатар өңірінде тұман түсіп, көктайғақ болады, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2025 20:58 Сурет: pixabay
15 қарашада елдің бірқатар өңірінде тұман түсіп, көктайғақ болады және екпіні күшті жел соғады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы облысының солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Алматы қ.: 15 қарашада түнде және таңертең тұман күтіледі. Қонаев қ.: 15 қарашада түнде және таңертең тұман күтіледі.

Ақмола облысының батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Көкшетау қ.: 15 қарашада көктайғақ күтіледі.

Астанада көктайғақ күтіледі.

Атырау облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Атырау қ.: 15 қарашада кей уақыттарда тұман күтіледі.

Қызылорда облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Қызылорда қ.: 15 қарашада түнде және таңертең тұман күтіледі.

Ақтөбе облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі.

Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан жел соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Петропавл қ.: 15 қарашада оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі.

Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі.

Абай облысының шығысында, оңтүстігінде тұман күтіледі.

Қарағанды облысының солтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстігінде екпіні 15 м/с.

Ұлытау облысының солтүстігінде тұман күтіледі. Шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың шығысында екпіні 15 м/с.

Маңғыстау облысының батысында, солтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Ақтау қ.: 15 қарашада түнде және таңертең тұман күтіледі.

Қостанай облысының оңтүстігінде көктайғақ күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында тұман.

Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Орал қ.: 15 қарашада тұман күтіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанның бірқатар өңірінде тұман, көктайғақ пен бұрқасын күтіледі
20:54, 06 қараша 2025
Қазақстанның бірқатар өңірінде тұман, көктайғақ пен бұрқасын күтіледі
1 қарашада еліміздің бірнеше өңірінде тұман, екпінді жел және өрт қаупі күтіледі
20:40, 31 қазан 2025
1 қарашада еліміздің бірнеше өңірінде тұман, екпінді жел және өрт қаупі күтіледі
Қар, тұман, қатты жел: 15 қазанда еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланды
16:47, 14 қазан 2023
Қар, тұман, қатты жел: 15 қазанда еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: