15 қарашада елдің бірқатар өңірінде тұман түсіп, көктайғақ болады
Алматы облысының солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Алматы қ.: 15 қарашада түнде және таңертең тұман күтіледі. Қонаев қ.: 15 қарашада түнде және таңертең тұман күтіледі.
Ақмола облысының батысында, солтүстігінде тұман күтіледі. Көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Көкшетау қ.: 15 қарашада көктайғақ күтіледі.
Астанада көктайғақ күтіледі.
Атырау облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Атырау қ.: 15 қарашада кей уақыттарда тұман күтіледі.
Қызылорда облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Қызылорда қ.: 15 қарашада түнде және таңертең тұман күтіледі.
Ақтөбе облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі.
Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан жел соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Петропавл қ.: 15 қарашада оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі.
Абай облысының шығысында, оңтүстігінде тұман күтіледі.
Қарағанды облысының солтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстігінде екпіні 15 м/с.
Ұлытау облысының солтүстігінде тұман күтіледі. Шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың шығысында екпіні 15 м/с.
Маңғыстау облысының батысында, солтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Ақтау қ.: 15 қарашада түнде және таңертең тұман күтіледі.
Қостанай облысының оңтүстігінде көктайғақ күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында, оңтүстігінде, шығысында тұман.
Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Орал қ.: 15 қарашада тұман күтіледі.