Қар, үсік: "Қазгидромет" 17 қазандағы ауа райына болжам ұсынды
Болжамға сәйкес:
"Ауқымды антициклон республика аумағының басым бөлігіне әсерін жалғастырады, сондықтан көп өңірде жауын-шашынсыз ашық ауа райы сақталады. Тек елдің батысы мен солтүстік-батысында атмосфералық фронттардың ықпалымен жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын өтеді. Республика бойынша жел күшейеді, ал батыста – тұман күтіледі".
Сонымен қатар түнде үсік жүреді:
- Жетісу облысында – -4…-9°С,
- Алматы облысының солтүстігі мен оңтүстігінде – -1…-6°С дейін.
Бұдан бөлек, еліміздің бірқатар өңірінде өрт қаупі жоғары және ерекше жоғары өрт қаупі сақталады.
Өрт қаупі жоғары аймақтар:
Маңғыстау облысы, Атырау облысының солтүстік-шығысы, Ақтөбе облысының оңтүстігі мен шығысы, Жамбыл облысының орталығы, Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығы, Алматы облысының батысы, Қостанай мен Ақмола облыстарының оңтүстік-батысы, сондай-ақ Ұлытау облысының шығысы мен орталығы және Абай облысының оңтүстігі.
Ерекше жоғары өрт қаупі бар өңірлер:
Қызылорда, Түркістан, Атырау (солтүстік, оңтүстік, шығыс бөліктері), Жамбыл (батыс пен солтүстік аймақтары), Ақтөбе (батыс, солтүстік-шығыс және орталық бөліктері), Алматы облысының солтүстігі, Қостанайдың оңтүстігі, Батыс Қазақстан облысы және Ұлытау облысының оңтүстігі.