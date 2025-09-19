#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
541.34
640.73
6.53
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
541.34
640.73
6.53
Қоғам

Жаңбыр, қар және -3°С-қа дейінгі үсік: демалыс күндері Қазақстанда ауа райы бұзылады

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.09.2025 14:29 Фото: unsplash
"Қазгидромет" РМК синоптиктері қазақстандықтарды алдағы демалыс күндеріне дайындап, 2025 жылғы 20, 21 және 22 қыркүйекке арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метеорологтардың мәліметінше, алдағы үш тәулікте еліміздің басым бөлігінде ауа райын атмосфералық фронттар айқындайды.

Белгілі болғандай, жекелеген өңірлерде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, жел күшейеді, бұршақ пен дауыл соғуы мүмкін.

"Қазақстанның оңтүстік-шығысындағы таулы аймақтарда 20 қыркүйекке қараған түні жауын-шашын – жаңбыр мен қар күтіледі", – деп хабарлады "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі.

Сонымен қатар, түнгі және таңғы уақыттарда ел аумағында тұман болжанып отыр.

Мамандардың айтуынша, температуралық фон бойынша күрт өзгерістер мен ауытқулар күтілмейді.

"Алайда республиканың солтүстік бөлігінде түнгі уақытта -1-3°С-қа дейін үсік болуы ықтимал", – деп атап өтті "Қазгидромет" РМК.

Бұған дейін синоптиктер Қазақстанның төрт қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар болатыны туралы ескерткен еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Төтенше жағдайлар департаменті Алматы тұрғындарына ескерту жасады
15:32, Бүгін
Төтенше жағдайлар департаменті Алматы тұрғындарына ескерту жасады
Синоптиктер жұма күні Қазақстанның қай облысында -2°C дейін үсік болатынын айтты
19:11, 18 қыркүйек 2025
Синоптиктер жұма күні Қазақстанның қай облысында -2°C дейін үсік болатынын айтты
Қазақстанның 16 облысында үсік, тұман мен найзағай күтіледі: дауылды ескерту жарияланды
21:09, 17 қыркүйек 2025
Қазақстанның 16 облысында үсік, тұман мен найзағай күтіледі: дауылды ескерту жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: