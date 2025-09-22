#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда ауа температурасы +28°С-қа дейін жылынады

22.09.2025 15:24
"Қазгидромет" РМК синоптиктері қазақстандықтарға 2025 жылғы 23, 24 және 25 қыркүйекке арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метеорологтардың мәліметінше, атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты еліміздің басым бөлігінде жаңбыр жауады. Батыс пен оңтүстікте күндіз найзағай күтіледі.

"23 қыркүйекте шығыста, 23-24 қыркүйекте елдің оңтүстік-шығысында қатты жаңбыр жауады. Таулы аудандарда түнгі уақытта жаңбырдың қарға ұласуы ықтимал", – деді синоптиктер.

Сондай-ақ республика бойынша жел күшейіп, түнгі және таңертеңгі уақытта тұман түсетіні болжануда.

Қызығы, күздің алғашқы айының соңына таман Қазақстанның көп бөлігінде күндізгі температура біртіндеп +20…+28°С-қа дейін көтеріледі. Ал шығыс өңірлерде +10…+15°С-тан +15…+25°С-қа дейін жылы болады.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
