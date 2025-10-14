#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
537.77
622.95
6.65
Оқиғалар

Күздің қара суығы келе жатыр: Алдағы күндері Қазақстан өңірлерінде ауа райы айтарлықтай өзгереді

Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, осенний лес, осенний парк, парк осенью, лес осенью, роща Баума, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.10.2025 15:43 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2025 жылғы 15–17 қазан аралығындағы күндерге арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метеорологтардың мәліметінше, алдағы күндері Шымкент тұрғындары күннің шуақты жылуын сезінуді жалғастырады — мұнда ауа температурасы +26°С-қа дейін көтеріледі.

Ал Астанада түнде сынап бағанасы -12°С-қа дейін төмендейді, бұл күздің нақты суығының келгенін білдіреді.

Алматыда керісінше, жылы ауа райы қайта оралады — күндіз +22°С-қа дейін жетеді. Барлық үш қалада да жауын-шашын күтілмейді.

Астана

15 қазан: Ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Жел екпіні – секундына 14 м.

Температура: түнде -10…-12°С, күндіз +4…+6°С.

16 қазан: Ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз.

Температура: түнде -5…-7°С, күндіз +7…+9°С.

17 қазан: Ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Жел – 5–10 м/с.

Температура: түнде -2…-4°С, күндіз +8…+10°С.

Алматы

15 қазан: Ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз.

Температура: түнде +4…+6°С, күндіз +14…+16°С.

16 қазан: Ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз, әлсіз жел.

Температура: түнде +1…+3°С, күндіз +15…+17°С.

17 қазан: Ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Жел – 3–8 м/с.

Температура: түнде +6…+8°С, күндіз +20…+22°С.

Шымкент

15 қазан: Ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Күндіз жел екпіні – 15–20 м/с.

Температура: түнде +7…+9°С, күндіз +24…+26°С.

16 қазан: Ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Жел – 13 м/с.

Температура: түнде +10…+12°С, күндіз +25…+27°С.

17 қазан: Ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз.

Температура: түнде +10…+12°С, күндіз +23…+25°С.

Осылайша, елдің оңтүстігінде жылы әрі шуақты күндер сақталады, ал солтүстік пен орталық өңірлерде айтарлықтай суыту байқалады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
14 қазанда доллар бағамы қайта өсті
16:01, Бүгін
14 қазанда доллар бағамы қайта өсті
Жаңбыр, қар және -3°С-қа дейінгі үсік: демалыс күндері Қазақстанда ауа райы бұзылады
14:29, 19 қыркүйек 2025
Жаңбыр, қар және -3°С-қа дейінгі үсік: демалыс күндері Қазақстанда ауа райы бұзылады
Ыстық, бұршақ пен қар: 3 қыркүйекте Қазақстанда ауа райы қандай болады
18:05, 02 қыркүйек 2025
Ыстық, бұршақ пен қар: 3 қыркүйекте Қазақстанда ауа райы қандай болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: