Күздің қара суығы келе жатыр: Алдағы күндері Қазақстан өңірлерінде ауа райы айтарлықтай өзгереді
Метеорологтардың мәліметінше, алдағы күндері Шымкент тұрғындары күннің шуақты жылуын сезінуді жалғастырады — мұнда ауа температурасы +26°С-қа дейін көтеріледі.
Ал Астанада түнде сынап бағанасы -12°С-қа дейін төмендейді, бұл күздің нақты суығының келгенін білдіреді.
Алматыда керісінше, жылы ауа райы қайта оралады — күндіз +22°С-қа дейін жетеді. Барлық үш қалада да жауын-шашын күтілмейді.
Астана
15 қазан: Ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Жел екпіні – секундына 14 м.
Температура: түнде -10…-12°С, күндіз +4…+6°С.
16 қазан: Ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз.
Температура: түнде -5…-7°С, күндіз +7…+9°С.
17 қазан: Ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Жел – 5–10 м/с.
Температура: түнде -2…-4°С, күндіз +8…+10°С.
Алматы
15 қазан: Ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз.
Температура: түнде +4…+6°С, күндіз +14…+16°С.
16 қазан: Ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз, әлсіз жел.
Температура: түнде +1…+3°С, күндіз +15…+17°С.
17 қазан: Ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Жел – 3–8 м/с.
Температура: түнде +6…+8°С, күндіз +20…+22°С.
Шымкент
15 қазан: Ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Күндіз жел екпіні – 15–20 м/с.
Температура: түнде +7…+9°С, күндіз +24…+26°С.
16 қазан: Ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз. Жел – 13 м/с.
Температура: түнде +10…+12°С, күндіз +25…+27°С.
17 қазан: Ауыспалы бұлттылық, жауын-шашынсыз.
Температура: түнде +10…+12°С, күндіз +23…+25°С.
Осылайша, елдің оңтүстігінде жылы әрі шуақты күндер сақталады, ал солтүстік пен орталық өңірлерде айтарлықтай суыту байқалады.