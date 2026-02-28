#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Қоғам

Қазақстанда көктемнің алғашқы күнінде қатты аяз сақталып, күн суық болатыны болжанады

Аяз, суық, ауа райы болжамы, 1 наурыз, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.02.2026 14:36 Сурет: freepik
"Қазгидромет" РМК Қазақстан аумағы бойынша 2026 жылдың 1 наурызға арналған ауа райының жалпы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, жексенбіде атмосфералық фронтальды бөліктер Қазақстанның басым бөлігіне өз ықпалын сақтайды.

"Қар жауып, батыста жауын-шашын болады (жаңбыр, қар). Еліміздің солтүстігі мен орталығында ғана антициклон әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады". "Қазгидромет" РМК

Республика бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылыстарға желдің екпін алуы, батыс, оңтүстік өңірлерде көктайғақтың болуы жатқызылады. 

Түнде Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде -41°C дейін, Қарағанды облысының солтүстік-шығысында -35°C дейін қатты аяз болады деп күтіледі.

Бұған дейін синоптиктер Алматыда ақпан айының соңғы күндері және наурыз айының басында қандай ауа райы болатынын айтып, өз болжамдарымен бөліскен болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
