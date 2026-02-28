Қазақстанда көктемнің алғашқы күнінде қатты аяз сақталып, күн суық болатыны болжанады
"Қазгидромет" РМК Қазақстан аумағы бойынша 2026 жылдың 1 наурызға арналған ауа райының жалпы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, жексенбіде атмосфералық фронтальды бөліктер Қазақстанның басым бөлігіне өз ықпалын сақтайды.
"Қар жауып, батыста жауын-шашын болады (жаңбыр, қар). Еліміздің солтүстігі мен орталығында ғана антициклон әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады". "Қазгидромет" РМК
Республика бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылыстарға желдің екпін алуы, батыс, оңтүстік өңірлерде көктайғақтың болуы жатқызылады.
Түнде Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде -41°C дейін, Қарағанды облысының солтүстік-шығысында -35°C дейін қатты аяз болады деп күтіледі.
Бұған дейін синоптиктер Алматыда ақпан айының соңғы күндері және наурыз айының басында қандай ауа райы болатынын айтып, өз болжамдарымен бөліскен болатын.
