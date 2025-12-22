Жаңа жыл қарсаңында Алматыда ауа райы +4°С-қа дейін жылынады, ал Астанада қалың қар жауады
Астана
23 желтоқсан: ауыспалы бұлтты, күндіз аздап қар жауады, жаяу бұрқасын. Жолдарда көктайғақ. Күндіз желдің екпіні секундына 20 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде -9…-11°С, күндіз -2°С.
24 желтоқсан: бұлтты, қар, боран, көктайғақ. Желдің екпіні – 15–20 м/с. Ауа температурасы түнде -3…-5°С, күндіз -2°С.
25 желтоқсан: бұлтты, қар, боран, көктайғақ. Жел 14 м/с-қа дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде де, күндіз де -3…-5°С.
Алматы
23 желтоқсан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақытта тұман, жолдарда көктайғақ. Жел әлсіз. Ауа температурасы түнде -5…-7°С, күндіз -1…+1°С.
24 желтоқсан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақытта тұман. Ауа температурасы түнде -3…-5°С, күндіз +2°С.
25 желтоқсан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақытта тұман. Ауа температурасы түнде -3…-5°С, күндіз +2…+4°С.
Шымкент
23 желтоқсан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақытта тұман. Ауа температурасы түнде -4…-6°С, күндіз +3…+5°С.
24 желтоқсан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің екпіні 13 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде -2…-4°С, күндіз +3…+5°С.
25 желтоқсан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел – 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде -2…-4°С, күндіз +6…+8°С.
Бұған дейін мамандар 2025 жылғы қараша айы Қазақстанда айрықша болғанын атап өткен еді: ауа райы қарлы бораннан аномальды жылылыққа дейін құбылып, соның салдарынан елде соңғы 54 жылда жаңартылмаған температуралық рекорд тіркелді.