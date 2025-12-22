#Халық заңгері
Қоғам

Жаңа жыл қарсаңында Алматыда ауа райы +4°С-қа дейін жылынады, ал Астанада қалың қар жауады

Бизнес-центры в Алматы, БЦ, новостройки в Алматы, высотные дома, жилые дома Алматы, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, новостройка, новостройки, новостройки в Алматы, ЖК в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.12.2025 14:56 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2025 жылғы 23–25 желтоқсан аралығына Қазақстанның үш ірі қаласы бойынша ауа райы болжамын ұсынды. Осы күндері Алматы мен Шымкентте ауа температурасы +4°С және +8°С-қа дейін көтеріледі. Ал Астанада қар жауып, көктайғақ күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

23 желтоқсан: ауыспалы бұлтты, күндіз аздап қар жауады, жаяу бұрқасын. Жолдарда көктайғақ. Күндіз желдің екпіні секундына 20 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде -9…-11°С, күндіз -2°С.

24 желтоқсан: бұлтты, қар, боран, көктайғақ. Желдің екпіні – 15–20 м/с. Ауа температурасы түнде -3…-5°С, күндіз -2°С.

25 желтоқсан: бұлтты, қар, боран, көктайғақ. Жел 14 м/с-қа дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде де, күндіз де -3…-5°С.

Алматы

23 желтоқсан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақытта тұман, жолдарда көктайғақ. Жел әлсіз. Ауа температурасы түнде -5…-7°С, күндіз -1…+1°С.

24 желтоқсан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақытта тұман. Ауа температурасы түнде -3…-5°С, күндіз +2°С.

25 желтоқсан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақытта тұман. Ауа температурасы түнде -3…-5°С, күндіз +2…+4°С.

Шымкент

23 желтоқсан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақытта тұман. Ауа температурасы түнде -4…-6°С, күндіз +3…+5°С.

24 желтоқсан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Желдің екпіні 13 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде -2…-4°С, күндіз +3…+5°С.

25 желтоқсан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел – 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде -2…-4°С, күндіз +6…+8°С.

Бұған дейін мамандар 2025 жылғы қараша айы Қазақстанда айрықша болғанын атап өткен еді: ауа райы қарлы бораннан аномальды жылылыққа дейін құбылып, соның салдарынан елде соңғы 54 жылда жаңартылмаған температуралық рекорд тіркелді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
