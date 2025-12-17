#Халық заңгері
Қоғам

Астана, Алматы және Шымкентте -18°С-қа дейін аяз бен қар күтіледі

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, снег, высокогорный спортивный комплекс, каток, высокогорный каток Медео, высокогорный каток Медеу, Алматы, Алматы зимой, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.12.2025 16:11 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алдағы үш күнде Астана, Алматы және Шымкент қалаларында ауа райы күрт нашарлайды. Қар жауып, боран соғып, көктайғақ болып, ауа температурасы -18°С-қа дейін төмендейді. Бұл туралы "Қазгидромет" РМК ұсынған 2025 жылғы 18–20 желтоқсанға арналған ауа райы болжамында айтылған.

Астана қаласы бойынша ауа райы болжамы

18 желтоқсан:

Аспан ала бұлтты, кей уақытта аздап қар жауады, ұйытқыған қар байқалады. Жел оңтүстік-батыстан секундына 9–14 метр. Түнде ауа температурасы -16…-18°С, күндіз -12…-14°С.

19 желтоқсан:

Аспан ала бұлтты, күндіз қар жауады, жер бетіндегі боран соғады. Жел оңтүстік-батыстан секундына 9–14 метр, күндіз екпіні 15–20 метрге дейін күшейеді. Түнде -12…-14°С, күндіз -6…-8°С.

20 желтоқсан:

Аспан бұлтты, кей уақытта қар жауып, боран соғады. Жел оңтүстік-батыстан секундына 9–14 метр, екпіні 15–20 метрге дейін жетеді. Түнде де, күндіз де ауа температурасы -6…-8°С.

Алматы қаласы бойынша ауа райы болжамы

18 желтоқсан:

Аспан ала бұлтты, кей уақытта жауын-шашын (жаңбыр мен қар), көктайғақ және тұман күтіледі. Жел солтүстік-батыстан секундына 2–7 метр. Түнде -1…-3°С, күндіз +1…+3°С.

19 желтоқсан:

Аспан ала бұлтты, кей уақытта қар жауады, ұйытқыған қар, тұман және көктайғақ байқалады. Жел солтүстік-шығыстан секундына 3–8 метр, екпіні 15 метрге дейін. Түнде -5…-7°С, күндіз -3…-5°С.

20 желтоқсан:

Аспан ала бұлтты, кей уақытта қар жауып, ұйытқыған қар, тұман және көктайғақ сақталады. Жел солтүстік-шығыстан секундына 3–8 метр, екпіні 15 метрге дейін. Түнде -5…-7°С, күндіз 0…+2°С.

Шымкент қаласы бойынша ауа райы болжамы

18 желтоқсан:

Аспан ала бұлтты, кей уақытта қар жауады, тұман күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан секундына 8–13 метр. Түнде -2…-4°С, күндіз 0…+2°С.

19 желтоқсан:

Аспан ала бұлтты, кей уақытта қар жауады, жер бетіндегі боран, тұман және көктайғақ байқалады. Жел солтүстік-шығыстан секундына 8–13 метр. Түнде -5…-7°С, күндіз 0…+2°С.

20 желтоқсан:

Аспан ала бұлтты, кей уақытта қар жауады, жер бетіндегі боран, тұман және көктайғақ сақталады. Жел солтүстік-шығыстан батысқа ауысады, жылдамдығы секундына 8–13 метр. Түнде -3…-5°С, күндіз 0…+2°С.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы күрт бұзылады: үш күнге арналған болжам
21:04, 16 желтоқсан 2025
Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы күрт бұзылады: үш күнге арналған болжам
Қазақстанның солтүстігі мен шығысында -13°С дейін аяз бен қар күтіледі
13:53, 06 қазан 2025
Қазақстанның солтүстігі мен шығысында -13°С дейін аяз бен қар күтіледі
Астана, Алматы және Шымкентте алдағы үш күнде ауа райы қандай болады
14:29, 12 қараша 2025
Астана, Алматы және Шымкентте алдағы үш күнде ауа райы қандай болады
