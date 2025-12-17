Астана, Алматы және Шымкентте -18°С-қа дейін аяз бен қар күтіледі
Астана қаласы бойынша ауа райы болжамы
18 желтоқсан:
Аспан ала бұлтты, кей уақытта аздап қар жауады, ұйытқыған қар байқалады. Жел оңтүстік-батыстан секундына 9–14 метр. Түнде ауа температурасы -16…-18°С, күндіз -12…-14°С.
19 желтоқсан:
Аспан ала бұлтты, күндіз қар жауады, жер бетіндегі боран соғады. Жел оңтүстік-батыстан секундына 9–14 метр, күндіз екпіні 15–20 метрге дейін күшейеді. Түнде -12…-14°С, күндіз -6…-8°С.
20 желтоқсан:
Аспан бұлтты, кей уақытта қар жауып, боран соғады. Жел оңтүстік-батыстан секундына 9–14 метр, екпіні 15–20 метрге дейін жетеді. Түнде де, күндіз де ауа температурасы -6…-8°С.
Алматы қаласы бойынша ауа райы болжамы
18 желтоқсан:
Аспан ала бұлтты, кей уақытта жауын-шашын (жаңбыр мен қар), көктайғақ және тұман күтіледі. Жел солтүстік-батыстан секундына 2–7 метр. Түнде -1…-3°С, күндіз +1…+3°С.
19 желтоқсан:
Аспан ала бұлтты, кей уақытта қар жауады, ұйытқыған қар, тұман және көктайғақ байқалады. Жел солтүстік-шығыстан секундына 3–8 метр, екпіні 15 метрге дейін. Түнде -5…-7°С, күндіз -3…-5°С.
20 желтоқсан:
Аспан ала бұлтты, кей уақытта қар жауып, ұйытқыған қар, тұман және көктайғақ сақталады. Жел солтүстік-шығыстан секундына 3–8 метр, екпіні 15 метрге дейін. Түнде -5…-7°С, күндіз 0…+2°С.
Шымкент қаласы бойынша ауа райы болжамы
18 желтоқсан:
Аспан ала бұлтты, кей уақытта қар жауады, тұман күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан секундына 8–13 метр. Түнде -2…-4°С, күндіз 0…+2°С.
19 желтоқсан:
Аспан ала бұлтты, кей уақытта қар жауады, жер бетіндегі боран, тұман және көктайғақ байқалады. Жел солтүстік-шығыстан секундына 8–13 метр. Түнде -5…-7°С, күндіз 0…+2°С.
20 желтоқсан:
Аспан ала бұлтты, кей уақытта қар жауады, жер бетіндегі боран, тұман және көктайғақ сақталады. Жел солтүстік-шығыстан батысқа ауысады, жылдамдығы секундына 8–13 метр. Түнде -3…-5°С, күндіз 0…+2°С.