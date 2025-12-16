Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы күрт бұзылады: үш күнге арналған болжам
Астанадағы ауа райы
17 желтоқсан:
Аспан бұлтты, кей уақытта қар жауады, жаяу боран соғады, жолдарда көктайғақ болады. Жел батыстан, оңтүстік-батыстан 9–14 м/с, түнде және таңертең екпіні 15–18 м/с-қа дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде де, күндіз де –15…–17°С.
18 желтоқсан:
Аспан бұлтты, кей уақытта қар жауады, жаяу боран. Жел батыстан, оңтүстік-батыстан 9–14 м/с. Ауа температурасы түнде –15…–17°С, күндіз –11…–13°С.
19 желтоқсан:
Аспан бұлтты, күндіз қар жауады, жаяу боран. Жел оңтүстік-батыстан 9–14 м/с. Ауа температурасы түнде –12…–14°С, күндіз –6…–8°С.
Алматыдағы ауа райы
17 желтоқсан:
Аспан бұлтты, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, тұман. Жел солтүстік-батыстан 2–7 м/с. Ауа температурасы түнде 0…+2°С, күндіз +3…+5°С.
18 желтоқсан:
Аспан бұлтты, түнде қар, күндіз жауын-шашын, кей уақытта қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар), тұман, көктайғақ. Жел солтүстік-шығыстан 3–8 м/с, екпіні 15 м/с-қа дейін. Ауа температурасы түнде –3…–5°С, күндіз 0…+2°С.
19 желтоқсан:
Аспан бұлтты, кей уақытта қар жауады, жаяу боран, тұман, көктайғақ. Жел солтүстік-шығыстан 3–8 м/с, екпіні 15 м/с-қа дейін. Ауа температурасы түнде –5…–7°С, күндіз –3…–5°С.
Шымкенттегі ауа райы
17 желтоқсан:
Аспан бұлтты, кей уақытта жауын-шашын (жаңбыр, қар), тұман. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде 0…+2°С, күндіз +3…+5°С.
18 желтоқсан:
Аспан бұлтты, қар жауады, күндіз қалың қар күтіледі. Жаяу боран, тұман, көктайғақ. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде де, күндіз де –3…–5°С.
19 желтоқсан:
Аспан бұлтты, қар жауады, жаяу боран. Тұман, көктайғақ. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде –5…–7°С, күндіз 0…+2°С.
Бұған дейін "Қазгидромет" 2025 жылғы 17 желтоқсанда Астана, Алматы, Шымкент қалаларында және Қазақстанның барлық 17 өңірінде дауылды ескерту жариялаған болатын.