#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Қоғам

Қазақстанның солтүстігі мен шығысында -13°С дейін аяз бен қар күтіледі

Заморозки, первый снег, осень в горах, похолодание, туман, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2025 13:53 Фото: Zakon.kz
Алдағы үш күнде Қазақстанның солтүстік және шығыс өңірлерінде қар мен жаңбыр жауып, ауа температурасы -13°С-қа дейін төмендейді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Қазгидромет" РМК 7–9 қазан күндеріне арналған ауа райы болжамында мәлімдеді.

"Алдағы күндері елдің басым бөлігінде солтүстік-батыс антициклонының әсерінен ауа райы ашық болады. Тек солтүстік және шығыс аймақтарда атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын күтіледі. Республика бойынша жел күшейіп, тұман түседі, ал оңтүстік пен оңтүстік-батыста шаңды дауыл соғады", – делінген хабарламада.

Сондай-ақ синоптиктер кей өңірлерде температураның айтарлықтай төмендейтінін атап өтті:

  • түнде солтүстік және орталық аймақтарда сынап бағанасы -1...-7°С дейін төмендеп, күндіз +4...+16°С дейін жылынады;
  • шығыс өңірлерде түнгі уақытта -5...-13°С дейін суытады, күндіз ауа температурасы +3...+11°С шамасында болады.
"Елдің қалған аумағында ауа температурасының біртіндеп жоғарылауы күтіледі", – деп хабарлады "Қазгидромет".

Бұған дейін синоптиктер Астанада суық, Алматыда жылылық, ал Шымкентте ыстық ауа райы болатынын хабарлаған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Нөсер жаңбыр, бұршақ және ауа температурасының төмендеуі - Қазақстанда алдағы күндері қандай ауа райы күтіледі
15:32, 13 тамыз 2025
Нөсер жаңбыр, бұршақ және ауа температурасының төмендеуі - Қазақстанда алдағы күндері қандай ауа райы күтіледі
Қазақстанның оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында қатты жауын-шашын болады
13:19, 15 ақпан 2023
Қазақстанның оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында қатты жауын-шашын болады
Алматылықтарға қалың қар жауып, аяз болатыны ескертілді
15:15, 09 ақпан 2024
Алматылықтарға қалың қар жауып, аяз болатыны ескертілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: