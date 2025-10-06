Қазақстанның солтүстігі мен шығысында -13°С дейін аяз бен қар күтіледі
Фото: Zakon.kz
Алдағы үш күнде Қазақстанның солтүстік және шығыс өңірлерінде қар мен жаңбыр жауып, ауа температурасы -13°С-қа дейін төмендейді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы "Қазгидромет" РМК 7–9 қазан күндеріне арналған ауа райы болжамында мәлімдеді.
"Алдағы күндері елдің басым бөлігінде солтүстік-батыс антициклонының әсерінен ауа райы ашық болады. Тек солтүстік және шығыс аймақтарда атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын күтіледі. Республика бойынша жел күшейіп, тұман түседі, ал оңтүстік пен оңтүстік-батыста шаңды дауыл соғады", – делінген хабарламада.
Сондай-ақ синоптиктер кей өңірлерде температураның айтарлықтай төмендейтінін атап өтті:
- түнде солтүстік және орталық аймақтарда сынап бағанасы -1...-7°С дейін төмендеп, күндіз +4...+16°С дейін жылынады;
- шығыс өңірлерде түнгі уақытта -5...-13°С дейін суытады, күндіз ауа температурасы +3...+11°С шамасында болады.
"Елдің қалған аумағында ауа температурасының біртіндеп жоғарылауы күтіледі", – деп хабарлады "Қазгидромет".
Бұған дейін синоптиктер Астанада суық, Алматыда жылылық, ал Шымкентте ыстық ауа райы болатынын хабарлаған еді.
