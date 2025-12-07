#Халық заңгері
Мәдениет және шоу-бизнес

Димаш Құдайберген туралы кітап басылып шықты

Димаш Құдайберген туралы кітап басылып шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.12.2025 16:32 Сурет: dimashnews.com
"Алматыкітап баспасы" DimashAli продюсерлік орталығының қолдауымен қазақстандық орындаушының шығармашылық жолына арналған жаңа бірегей басылым – "Димаш Құдайберген: Шексіз музыка" атты кітап-альбомды көпшілік назарына ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өнері жылдар бойы әлемнің түрлі өңіріндегі тыңдармандарды біріктіріп келе жатқан әртістің кәсіби қалыптасуы осы еңбекте жан-жақты қамтылған.

Әншінің жеке сайтының хабарлауынша, көлемі үлкен форматта басылған, 289 беттен тұратын альбом Димаштың шығармашылық қызметіне көпқырлы көзқараспен қарауға мүмкіндік береді. Басылымға архивтік фотосуреттер, концерттерден алынған материалдар, сондай-ақ орындаушының жеке естеліктері мен түсіндірмелері енгізілген. Бұл деректер оқырманға әртістің кәсіби дамуын кезең-кезеңімен бақылап, бұрын жарияланбаған шығармашылық сәттерімен танысуға мүмкіндік береді.

Кітап құрылымы музыканттың өмір жолы мен кәсіби өсуіндегі негізгі кезеңдерді сипаттайтын тақырыптық бөлімдерден тұрады. Онда орындаушының халықаралық деңгейде танылуы, оның отбасы мен өнерпаздық бастаулары, әлемнің аса ірі концерттік алаңдарындағы өнер көрсетуі, мәдени жобаларға қатысуы, тыңдармандарымен байланысы және шығармашылық жолы туралы тараулар қамтылған. Сонымен қатар басылымда сахна сыртындағы жұмыс үдерісі мен маңызды оқиғалардың хронологиясына арналған арнайы бөлімдер берілген.

"Басылым қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылғандықтан, әртүрлі аудиторияға қолжетімді әрі қазақстандық мәдениеттің кеңінен таныстырылуына септігін тигізеді", - делінген хабарламада.
Айдос Қали
