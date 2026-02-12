Димаш Құдайберген жаңа әнін жарыққа шығарды
Фото: Zakon.kz
Әлемге танымал әнші Димаш Құдайберген 11 ақпанда өзінің YouTube-арнасында "Ғашықтық" атты жаңа композициясының тұсауын кесті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Клип минимализм стилінде түсірілген. Бейнебаянда 40 музыкант өнер көрсетеді. Видеоның режиссері – Ғалым Асылов.
"Қымбатты достар! Сіздерге деген шексіз махаббатым мен ризашылығымды сөзбен емес, ән арқылы жеткізгім келеді", – деп жазды Димаш Instagram парақшасында.
Ол продюсерлік жобасы – "Voice Beyond Horizon"-қа көрсетілген қолдау үшін ерекше алғыс білдіретіндігін атап өтті.
"12 ақпанда Hunan TV арнасында біздің "Voice Beyond Horizon" шоуының екінші бөлімі көрсетіледі. Алғашқы бөлімі менің YouTube-арнамда жарияланған. Елімізде амандық пен береке болсын! Баршаңызды құшақтаймын!" – деп үндеуін қорытындылады әнші.
Сонымен қатар, 14 ақпанда Qazaqstan телеарнасы бұл халықаралық телевизиялық жобаны эфирге шығарады. Шоудың көрсетілімі туралы хабарландыру арнаның әлеуметтік желідегі парақшаларында жарияланды.
