Әлем

Австралияда алтын кенішін құмды дауыл басып қалды

Австралияда алтын кенішін құмды дауыл басып қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.12.2025 16:50 Сурет: pixabay
Австралияның Солтүстік аймағындағы Танами шөлінде кеншілер құмды дауылдың астында қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

The Guardian мәліметінше, жұмысшылардың ешқайсысы зардап шекпеген.

"Дауыл биіктігі 348 метр болатын Улуру жартасын еске салды. Оның көлемі мен енінің өзі таңғалдырады. Ол тура бізге қарай келе жатқандай болды", – деді әріптестерімен бірге құмды дауылға тап болған кенші Лахлан Маркант.

Дауыл бір сағатқа созылған, бұдан кейін кеніш аумағына нөсер жауын құйған.

"Жауын-шашын аз түсетін аймақтарда мұндай құбылыстар ай сайын дерлік қайталанады", – дейді австралиялық климатологтар.

Бұған дейін Дағыстандағы Каспий жағалауында итбалық өлекселері табылғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
