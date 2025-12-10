#Халық заңгері
Әлем

Таиланд пен Камбоджа шекарасындағы қақтығыс салдарынан мыңдаған адам босқынға айналды

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, переезд, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.12.2025 14:55 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Таиланд пен Камбоджа шекарасында болған қарулы қақтығыстар салдарынан жеті бейбіт тұрғын қаза тауып, мыңдаған адам үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ABC басылымының жазуынша, Камбоджа Ұлттық қорғаныс министрлігі Таиландпен арадағы шекаралық қақтығыстардың қайта ушығуы салдарынан кемінде жеті бейбіт тұрғын қаза тауып, шамамен 20 адам жараланғанын мәлімдеді.

Министрліктің ақпаратынша, Оңтүстік-Шығыс Азиядағы екі ел арасындағы ұзақ уақыттық шекара дауының салдарынан бірнеше елді мекендегі 20 мыңнан астам адам эвакуацияланған. Сонымен бірге инфрақұрылым бұзылып, храмдар зардап шеккен, қоғамдық қызметтердің жұмысы іркіліске ұшыраған.

"Бұл ауыр зардаптардан басқа, жағдай әлі де күрделене түсуде. Тай әскерилері шекарадан 30 шақырымға дейінгі қашықтықтағы камбоджалық елді мекендерге әртүрлі алысқа атылатын оқ-дәрілерді атып, жаңа қираулар мен қайғылы жағдайларға себеп болып жатыр", – делінген 9 желтоқсанда жарияланған министрлік мәлімдемесінде.

Ал Таиланд Корольдік армиясының дерегінше, даулы шекара аймағында қайта басталған шабуылдар салдарынан бір тай сарбазы қаза тауып, тағы 29 әскери жараланған.

Олардың дерегінше, 125 мыңнан астам адам Таиланд жағында орналасқан жүздеген уақытша баспаналарға көшірілген.

Бұған дейін Камбоджа мен Таиланд арасындағы қақтығыс өршуде екенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
