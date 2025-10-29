Ресей Қазақстаннан келетін тауарларды әкелуді жеңілдетті
"2025 жылғы 10 желтоқсанға дейін Ресей Федерациясына (Ресей Федерациясының Ресей-Қазақстан мемлекеттік шекарасының нақты кесіп өтуі арқылы) Қазақстан Республикасынан және Қырғыз Республикасынан келетін, алушылар Ресейдің заңды тұлғалары болып табылатын тауарларды, олардың Еуразиялық экономикалық одақ тауарлары мәртебесін растайтын құжаттарсыз, Еуразиялық экономикалық одақ құқығының немесе Ресей Федерациясы заңнамасының талаптарында көзделген таңбалау немесе ақпаратты қолданусыз әкелуге рұқсат етіледі", — делінген құжатта.
Сондай-ақ, жоғарыда көрсетілген тауарларды әкелу кезінде тасымалдаушыда Ресей Федерациясының кеден органына тауарларды алушының қарапайым жазбаша түрде рәсімделген, тауарларды белгіленген тәртіппен декларациялау міндеттемесі туралы хабарламасы болуы тиіс.
Өз кезегінде, тауарларды алушылар қамтамасыз етеді:
- әкелінген тауарларды Ресей Федерациясының кеден органдары белгілеген уақытша сақтау қоймаларына дейін жеткізуді;
- әкелінген тауарларды уақытша сақтау қоймаларында орналастыруды;
- әкелінген тауарларға таңбалау немесе ақпаратты қолдану мақсатында Ресей Федерациясының Өнеркәсіп және сауда министрлігіне өздерінің ұйымдық-құқықтық нысаны, атауы және салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі туралы ақпаратты жіберуді;
- уақытша сақтауда тұрған әкелінген тауарларды Ресей Федерациясының заңнамасының талаптарына сәйкес таңбалауды немесе оларға ақпаратты қолдануды;
- 2025 жылғы 27 желтоқсанға дейін әкелінген тауарларға қатысты кедендік декларациялауды және өзге де кедендік операцияларды жүзеге асыруды.
Жарлықтың ережелері Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасына кіретін тауарларға, сондай-ақ Ресей Федерациясы аумағында айналымы шектелген есірткі құралдарына, психотроптық заттарға және олардың прекурсорларына, күшті әсер ететін және улы заттарға қолданылмайды.
Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.