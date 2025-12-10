Трамп ұшақта дәретхана маңында тілшілермен сұхбат құрып, келеңсіз жайтқа тап болды
Бұл қызық оқиға сәтіндегі бейне әлеуметтік желіде кеңінен тарады. Видеодан Трамптың тілшілермен дәретхана маңында сұхбат құрып тұрғаны көрінеді, осы сәтте іштегі жолаушы сыртқа шықпақ болып есікті ашқанында, ол Трамптың иығына тиеді.
Трамп бұрылып, дауысты танып, сәлемдеседі. Одан кейін адам шығудан бас тартып, есікті жапқан.
#BREAKING: LMFAO! Hilarious moment with President Trump on Air Force One as someone opens the bathroom door into him— Frank Kopylov (@Frank_Kopylov1) December 10, 2025
*Lavatory door opens*: "Hello! Somebody's in there. Come on out!"
*To the press*: "You're gonna have to take it easy on that thing! It's a government plane, but… pic.twitter.com/6ganljTgFi
Оқиғадан кейін әңгіме қайта өрбіген, дегенмен ұшақтағы теңгерімсіздікке байланысты көп ұзамай толығымен тоқтатылады. Трамп барлығына орындарына отыруды ұсынып, өз бөліміне кеткен.
