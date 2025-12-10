#Халық заңгері
Әлем

Трамп ұшақта дәретхана маңында тілшілермен сұхбат құрып, келеңсіз жайтқа тап болды

Трамп ұшақта дәретхана маңында тілшілермен сұхбат құрып, келеңсіз жайтқа тап болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.12.2025 14:27 Сурет: whitehouse
АҚШ президенті Дональд Трамп Пенсильванияға ұшып бара жатқан кезде ұшақ кабинасында журналистермен әңгімелесіп жатқан, бірақ дәретхана есігі кедергі болып, уақытша үзіліс жасауға мәжбүр болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл қызық оқиға сәтіндегі бейне әлеуметтік желіде кеңінен тарады. Видеодан Трамптың тілшілермен дәретхана маңында сұхбат құрып тұрғаны көрінеді, осы сәтте іштегі жолаушы сыртқа шықпақ болып есікті ашқанында, ол Трамптың иығына тиеді.

Трамп бұрылып, дауысты танып, сәлемдеседі. Одан кейін адам шығудан бас тартып, есікті жапқан.

Оқиғадан кейін әңгіме қайта өрбіген, дегенмен ұшақтағы теңгерімсіздікке байланысты көп ұзамай толығымен тоқтатылады. Трамп барлығына орындарына отыруды ұсынып, өз бөліміне кеткен.

Бұған дейін Трамптың Зеленскийге бейбіт келіссөздер бойынша талап қойғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
