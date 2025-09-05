#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.05
629.16
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.05
629.16
6.65
Әлем

Зеленский Путиннің Мәскеуге шақыруына жауап берді

Зеленский Путиннің Мәскеуге шақыруына жауап берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2025 10:05 Сурет: Владимир Зеленскийдің Telegram-арнасы
Украина президенті Владимир Зеленский Ресей президенті Владимир Путиннің Мәскеуде екіжақты кездесу өткізу туралы шақыруына жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

РБК таратқан мәліметке сәйкес, Зеленский бұл туралы Парижде өткен "Батылдар коалициясы" кездесуінен кейінгі баспасөз мәслихатында мәлімдеген:

"Америкалық серіктестеріміз бізге Путиннің мені Мәскеуге шақырғанын жеткізді. Меніңше, егер біреумен кездескің келмесе – онда оны Мәскеуге шақыру керек", – деді Зеленский.

Сонымен қатар ол Ресей тарапынан кездесуге қатысты әңгіме қозғалғанының өзін оң белгі ретінде бағалады.

"Бірақ біз олардың соғысты тоқтатуға ниеті бар екенін әзірге көріп тұрған жоқпыз. Ал мұндай деңгейдегі кездесуден көшбасшылар қандай да бір нәтижемен – ең дұрысы, соғыстың аяқталуымен – шығуы керек", – деп түйіндеді Украина президенті.

Бұған дейін Макронның 26 ел Украинаға әскер жіберуге дайын екенін айтқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Конор Макгрегор Ирландияның жаңа президенті атануы мүмкін
Әлем
10:35, Бүгін
Конор Макгрегор Ирландияның жаңа президенті атануы мүмкін
Моңғолияда оба дерті тіркелді
Әлем
10:17, Бүгін
Моңғолияда оба дерті тіркелді
Макрон 26 ел Украинаға әскер жіберуге дайын екенін мәлімдеді
Әлем
09:46, Бүгін
Макрон 26 ел Украинаға әскер жіберуге дайын екенін мәлімдеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: