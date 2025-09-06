#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
Әлем

Зеленский Путиннің өзін Киевке шақырды

Владимир Зеленский, Путин, Киев, шақырту, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.09.2025 11:29 Сурет: Владимир Зеленскийдің Telegram арнасы
Украина президенті Владимир Зеленский Ресей президенті Владимир Путиннің Мәскеуге шақыртуын қабыл алмады, керісінше оның Киевке келуін сұрады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Украина президентінің осындай ұсынысын қамтитын сұқбатты ABC жариялады.

"Ол Киевке келе алады. Ал мен күн сайын елімнің зымырындардың атқылауы мен шабуылына ұшырап жатқанда Мәскеуге бара алмаймын. Ол террористің астанасына бара алмаймын. Путин мұны түсінеді", – деді Зеленский.

Бұған дейін Зеленский Путиннің Мәскеуде кездесу өткізу туралы ұсынысына қатысты түсініктеме берген болатын. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Трамп Пентагон атауын соғыс министрлігі деп өзгертті
Әлем
09:35, Бүгін
Трамп Пентагон атауын соғыс министрлігі деп өзгертті
Қытайда ер адамның миынан ұзындығы 18 см болатын құрт табылды
Әлем
19:57, 05 қыркүйек 2025
Қытайда ер адамның миынан ұзындығы 18 см болатын құрт табылды
Ұлыбританияда герцогиня Кентская Екатерина дүниеден озды
Әлем
18:32, 05 қыркүйек 2025
Ұлыбританияда герцогиня Кентская Екатерина дүниеден озды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: