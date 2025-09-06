Зеленский Путиннің өзін Киевке шақырды
Сурет: Владимир Зеленскийдің Telegram арнасы
Украина президенті Владимир Зеленский Ресей президенті Владимир Путиннің Мәскеуге шақыртуын қабыл алмады, керісінше оның Киевке келуін сұрады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Украина президентінің осындай ұсынысын қамтитын сұқбатты ABC жариялады.
"Ол Киевке келе алады. Ал мен күн сайын елімнің зымырындардың атқылауы мен шабуылына ұшырап жатқанда Мәскеуге бара алмаймын. Ол террористің астанасына бара алмаймын. Путин мұны түсінеді", – деді Зеленский.
Бұған дейін Зеленский Путиннің Мәскеуде кездесу өткізу туралы ұсынысына қатысты түсініктеме берген болатын.
