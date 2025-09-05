#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.05
629.16
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
540.05
629.16
6.65
Әлем

Конор Макгрегор Ирландияның жаңа президенті атануы мүмкін

Конор Макгрегор Ирландияның жаңа президенті атануы мүмкін, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.09.2025 10:35 Сурет: X/TheNotoriousMMA
UFC-тің танымал спортшысы Конор Макгрегор Ирландияда президенттік науқанын бастағанын мәлімдеді. Ол өз жақтастарын жергілікті кеңес мүшелерімен байланысып, оның кандидатурасын ұсынуға шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы спортшы X (бұрынғы Twitter) және Instagram әлеуметтік желілеріндегі парақшаларында жазды.

"Ирландия азаматтары, нағыз өзгерістер уақыты келді! Президент ретінде мен халықтың мақұлдауынсыз бірде-бір заң жобасына қол қоймаймын! Егер менің атымды дауыс беру бюллетенінде көргіңіз келсе, бүгіннен бастап өз округіңіздегі кеңес мүшелеріне хабарласып, менің кандидатурамды ұсынуды сұраңыз", – деп жазды Макгрегор.

Ол қазіргі билік елді тығырыққа тіреп отырғанын айтып, сынға алды. Спортшы егер президент болса, Ирландияда ешкім назардан тыс қалмайтынын жеткізді.

Макгрегор сонымен қатар Ирландия шекарасын қорғауға, ЕО-ның көші-қон пактінен шығуға және өзі "импортталған қылмыскерлер" деп атағандарды депортациялауға уәде берді. Ол 1922 жылғы Конституциядағы халықтың бастамасымен заң қабылдауға және вето қоюға мүмкіндік беретін баптарды қайтаруды қалайды. Бұл арқылы ол шынайы тікелей демократияны енгізуді көздеп отыр.

Экономика саласында Макгрегор мемлекет қаржысын шетел азаматтарына берілетін жәрдемақылардан алып, ауруханаларға, мектептер мен тұрғын үйге бағыттауды, сонымен қатар шағын бизнестің мәселелері мен әділетсіз тарифтерді шешуді жоспарлап отыр.

Миллиардер Илон Маск Макгрегордың кандидатурасын қолдап, "Ирландия халқы үшін одан артық күресетін адам жоқ" деп мәлімдеді. Ирландиядағы президенттік сайлау 24 қазанға белгіленген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Моңғолияда оба дерті тіркелді
Әлем
10:17, Бүгін
Моңғолияда оба дерті тіркелді
Зеленский Путиннің Мәскеуге шақыруына жауап берді
Әлем
10:05, Бүгін
Зеленский Путиннің Мәскеуге шақыруына жауап берді
Макрон 26 ел Украинаға әскер жіберуге дайын екенін мәлімдеді
Әлем
09:46, Бүгін
Макрон 26 ел Украинаға әскер жіберуге дайын екенін мәлімдеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: