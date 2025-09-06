#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.91
628.87
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.91
628.87
6.6
Әлем

Польша СІМ-і өз елінің азаматтарынан Беларусьтан тезірек кетуді сұрады

Шекара, Польша, Беларусь, үндеу, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.09.2025 15:44 Сурет: pxhere
Польшаның сыртқы істер министрлігі өз азаматтарына Беларусь елін тастап шығуды сұрады, бұл ретте қолжетімді коммерциялық және жеке тәсілдермен жолға шығу ұсынылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрліктің баспасөз хатшысының мәлімдемесін поляктың rmf24 басылымы жариялады.

"Бұл елде демократия жоқ және Польшаға бүйірі бұрмайды да. Мен бұл ескертулердің мүмкіндігінше байыппен қабылдағанын қалаймын", — деді поляк СІМ баспасөз хатшысы Павел Вроньский.

Польшаның сыртқы саясат ведомствосы Беларусьта өз елінің азаматы Гжегош Гавелді тыңшылық жасады деген айыппен ұсталғаннан кейін осындай шұғыл мәлімдеме жасады. Варшава айыптауларды ақылға қонымсыз деп атап, өз азаматына қолдау көрсететіндерін растады.

Ведомство Беларусь еліне қатынау үлкен қауіп төндіретінін және поляктарға ол арадан кетуге кеңес берді. Қауіпсіздік жағдайы нашарлап немесе шекаралар жабылған жағдайда эвакуация жүргізу мүмкін болмайды, деп есептейді құзырлы ведомство.

Сонымен қатар СІМ Беларуссияда есірткі мен психотроптық заттардың, соның ішінде медициналық марихуана немесе рецептсіз ауырсынуды басатын дәрілердің аз мөлшерін тасымалдау бас бостандығынан айыру қаупіне соқтыруы мүмкін екенін де еске салады.

Польша азаматтарына Odyseusz жүйесіне тіркелуге, СІМ-нің соңғы хабарламаларын қадағалауға және Польшамен жолаушылар қатынасы үшін тек Тересполь – Брест өткелі жұмыс істейтінін ескертіліп, кеңес беріледі.

Тамыз айының басында Польшада қазақстандық әскери атташе аппаратының қызметкері ұсталғаны белгілі

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
БҰҰ Бас ассамблеясы ШЫҰ-мен ынтымақтастық жөніндегі қарарды қабылдады
Әлем
17:33, Бүгін
БҰҰ Бас ассамблеясы ШЫҰ-мен ынтымақтастық жөніндегі қарарды қабылдады
Зеленский Путиннің өзін Киевке шақырды
Әлем
11:29, Бүгін
Зеленский Путиннің өзін Киевке шақырды
Трамп Пентагон атауын соғыс министрлігі деп өзгертті
Әлем
09:35, Бүгін
Трамп Пентагон атауын соғыс министрлігі деп өзгертті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: