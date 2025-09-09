#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
535.13
627.44
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
535.13
627.44
6.52
Әлем

Америкалық медбике ес-түссіз жатқан жанаттың күшіктерін құтқарып қалды

Америкалық медбике ес-түссіз жатқан жанаттың күшіктерін құтқарып қалды , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.09.2025 10:51 Сурет: pixabay
Кентукки штатында медбике Мисти Комбс масайған жанаттың күшігін жүрек-өкпе реанимациясы арқылы құтқарып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

UPI мәліметінше, әйел автотұрақта абыржып жүрген жанаттың аналығын байқап қалған. Ол әріптестерімен бірге жануардың ізіне еріп, ішімдік дүкенінің маңындағы қоқыс жәшігінен оның екі күшігін тапқан. Олардың бірін күрекпен сыртқа шығару мүмкін болса, екіншісі суға тұншығып, қозғалыссыз жатқан.

"Мен оған жүрек-өкпе реанимациясын жасай бастадым", – дейді Комбс.

Аңшылық және балық ресурстарын қорғау қызметінің мамандары жанатты ветеринария клиникасына жеткізген. Дәрігердің айтуынша, күшіктің шынымен де мас болғаны анықталған – ол ашып кеткен жемістерді жеп қойған. Жануарға екпе егіліп, түні бойы клиникада бақылауға алынған.

Келесі күні жанатқа танымал америкалық "The Andy Griffith Show" телешоуындағы маскүнем кейіпкердің құрметіне Отис Кэмпбелл деген лақап ат беріліп, қайтадан автотұраққа әкелген.

Басылымның жазуынша, жанатты жабайы табиғатқа қайта жіберу құрметі медбике Комбсқа берілген. Сол жерде ол анасымен және бауырларымен қайта қауышқан.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қуанышбек Есекеев Қазақстан президентінің көмекшісі болып тағайындалды
11:30, Бүгін
Қуанышбек Есекеев Қазақстан президентінің көмекшісі болып тағайындалды
Бокстан әлем чемпионаты: Аида Әбікеева ширек финалға өтті
09:23, Бүгін
Бокстан әлем чемпионаты: Аида Әбікеева ширек финалға өтті
Президент Жолдауынан кейінгі ой: Шымкенттік педагог жасанды интеллекттің білім саласына қосар үлесіне сенімді
09:02, Бүгін
Президент Жолдауынан кейінгі ой: Шымкенттік педагог жасанды интеллекттің білім саласына қосар үлесіне сенімді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: