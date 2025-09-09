Америкалық медбике ес-түссіз жатқан жанаттың күшіктерін құтқарып қалды
UPI мәліметінше, әйел автотұрақта абыржып жүрген жанаттың аналығын байқап қалған. Ол әріптестерімен бірге жануардың ізіне еріп, ішімдік дүкенінің маңындағы қоқыс жәшігінен оның екі күшігін тапқан. Олардың бірін күрекпен сыртқа шығару мүмкін болса, екіншісі суға тұншығып, қозғалыссыз жатқан.
"Мен оған жүрек-өкпе реанимациясын жасай бастадым", – дейді Комбс.
Аңшылық және балық ресурстарын қорғау қызметінің мамандары жанатты ветеринария клиникасына жеткізген. Дәрігердің айтуынша, күшіктің шынымен де мас болғаны анықталған – ол ашып кеткен жемістерді жеп қойған. Жануарға екпе егіліп, түні бойы клиникада бақылауға алынған.
Келесі күні жанатқа танымал америкалық "The Andy Griffith Show" телешоуындағы маскүнем кейіпкердің құрметіне Отис Кэмпбелл деген лақап ат беріліп, қайтадан автотұраққа әкелген.
Басылымның жазуынша, жанатты жабайы табиғатқа қайта жіберу құрметі медбике Комбсқа берілген. Сол жерде ол анасымен және бауырларымен қайта қауышқан.