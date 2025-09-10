#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Әлем

Дональд Трамп: Қатардағы Израиль әрекеттеріне қатысым жоқ

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.09.2025 10:16 Фото: flickr/White House
АҚШ президенті Дональд Трамп Израильдің Катарға жасаған соққысына өзінің қатысы жоғын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол бүкіл жауапкершілікті Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхуға жүктеді. Бұл туралы АҚШ президенті Truth Social әлеуметтік желісінде жазды.

"Мен шабуылдан кейін премьер-министр Нетаньяхумен сөйлестім. Премьер-министр маған бейбітшілік орнауын қалайтынын айтты. Мен бұл қайғылы оқиға бейбітшілікке жол ашуы мүмкін деп санаймын. Сондай-ақ Катар әмірі мен премьер-министрімен сөйлестім, оларға елімізге көрсеткен қолдауы мен достығы үшін алғыс білдірдім. Мен оларға мұндай жағдай енді қайталанбайтынына сендірдім," — деп жазды Дональд Трамп.

Бұған дейін Израильдың Дохаға әуеден жасаған шабуылына байланысты тың мәліметтер пайда болғанын жазғанбыз

Сондай-ақ, президент Қасым-Жомарт Тоқаев 9 қыркүйекте Дохадағы Израиль билігінің жасаған әскери әрекетін айыптаған болатын.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
