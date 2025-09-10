Франциядағы толқу: Макрон үкімет басына Қарулы күштер министрін әкеліп қойды
Boursorama басылымының мәліметінше, бұрынғы Қарулы күштер министрінің жаңа қызметке келуі елде болып жатқан наразылықтар акциясына тұспа-тұс келді. Сондықтан оны салтанатты түрде таныстыру рәсімі ұзаққа созылмады, өте қысқа-нұсқа болды. Салтанатты рәсімнің негізгі уақыты – 45 минутты Лекорню алдындағы үкімет басшысы Франсуа Байрмен жабық есік жағдайында өткізді.
Après 8 mois et 26 jours à la tête du gouvernement, François Bayrou ce midi remettait les clés de Matignon au nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu. pic.twitter.com/nDieaiGIzu— Public Sénat (@publicsenat) September 10, 2025
Бұған дейін премьер-министр Франсуа Байрға ұсынған үнемдеу шараларына байланысты Ұлттық ассамблеяда сенім вотумын білдірмегені хабарланған болатын. Ол ел президенті Эммануэль Макронға отставкаға кету туралы туралы өтініш ұсынды.