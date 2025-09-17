#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Әлем

Франция үкіметінің жаңа шешімі: бұрынғы шенеуніктерге қызметтік жеңілдіктер қысқартылады

Франция үкіметінің жаңа шешімі: бұрынғы шенеуніктерге қызметтік жеңілдіктер қысқартылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2025 08:49 Сурет: Instagram/seblecornu
Францияның тағайындалған премьер-министрі Себастьян Лекорню бұрынғы үкімет мүшелеріне берілетін өмір бойғы жеңілдіктерді жою туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Brussels Signal мәліметінше, ол бұл туралы Х әлеуметтік желісінде жазған: француз үкіметінің бұрынғы мүшелеріне берілетін "өмір бойы" жеңілдіктер 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап тоқтатылады.

"Республика қауіп-қатерге ұшыраған адамдарды қорғауы керек болса да, уақытша мәртебеге байланысты олар өмір бойы жеңілдіктерге ие бола алады деген ой мүлдем мүмкін емес", – деді ол.

Француз премьері сондай-ақ осы жеңілдіктердің біріне – полициялық қорғауға тоқталып, оны бұрынғы премьерлер мен ішкі істер министрлеріне "тек шектеулі уақытқа берілетінін және нақты қауіпке байланысты ұзартылатынын" атап өтті.

Францияда бұрынғы үкімет мүшелері қызметтік көлік пен жүргізуші ала алады, сондай-ақ өкілеттігі аяқталғаннан кейін 10 жыл бойы жеке хатшы жалдауға құқылы, бірақ 67 жасқа жеткенге дейін.

Мүмкін, осы жеңілдіктер де уақытпен шектелетін болады, бірақ бұл қадамның Франция бюджетіне әсері шектеулі: ресми деректер бойынша, 2019 жылы мемлекет бұрынғы шенеуніктерге қызметтік көліктер мен көмекшілер үшін шамамен 1,6 млн еуро және олардың полициялық күзетіне 2,8 млн еуро жұмсаған.

Бұған дейін Конор Макгрегор АҚШ-қа барып, Ирландия президенті болудан бас тартқаны белгілі болды.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
