Қазақстанда жаңа алтын және мыс кен орындары табылды
Фото: пресс-служба Национального банка РК
Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Иран Шархан 2025 жылғы 11 қарашада үкімет отырысында геологиялық барлау жұмыстарының нәтижелері туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Иран Шархан жаңа кен орындары туралы мәлімет берді.
"Геологиялық барлау жұмыстарының қорытындысы бойынша алғаш рет бес кен орны есепке алынды, олардың қатарында – Көк-Жон (Болаттобе учаскісі), Алтын-Шоко, Самомбет, Студенттік, Такир-Кальджир. Қорлар көлемі шамамен 98 тонна алтын, 36 мың тонна мыс, 11 млн тонна марганец және 1,3 миллион тонннан астам фосфоритті құрайды", – деді ол.
Оның айтуынша, 2024 жылы 38 перспективалы учаске бөлінген, олардың ішінде сирек және түсті металдар, бағалы металдар бар. Атап айтқанда, Қарағанды облысындағы Құйректықөл учаскесінен өнеркәсіптік маңызы бар сирек жер металдарының қоры расталды.
2025 жылғы 3 қарашада хабарланғандай, үшінші тоқсанда қазақстандықтар банктер мен айырбастау пункттерінен 438,4 кг алтын слитоктарын сатып алған. Бұл екінші тоқсанмен салыстырғанда айтарлықтай өсім, сол кезде көлемдер күрт төмендеген еді.
