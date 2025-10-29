#Қазақстан
Қоғам

Қазақстанда жер қойнауын заңсыз пайдаланғандар лицензиясынан айырылуы мүмкін

Қазақстанда жер қойнауын заңсыз пайдаланғандар лицензиясынан айырылуы мүмкін, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2025 19:01 Сурет: akorda.kz
Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Иран Шархан жер қойнауын пайдалану туралы заңнамадағы өзгерістер жөнінде айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Иран Шархан жер қойнауын пайдалану туралы заңнамадағы өзгерістер жөнінде айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Вице-министр Мәжіліс депутаттарына "Қазақстан Республикасының "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" заң жобасын таныстырды. Оның айтуынша, құжаттың мақсаты – жер қойнауына қол жеткізудің ашықтығын қамтамасыз ету, ашықтық пен цифрландыру тетіктерін бұзғаны үшін жауапкершілікті күшейту.

Иран Шарханның сөзінше, қатты пайдалы қазбаларды барлауға қол жеткізу тетігі жеңілдетіледі. Бұл ретте барлауға рұқсат етілген және тыйым салынған аумақтар (елді мекендер, ұлттық парктер, қорықтар, қорғаныс жерлері және т.б.) көрсетілетін интерактивті карта заң жүзінде бекітіледі.

"Қатты пайдалы қазбаларды тәжірибелік-өнеркәсіптік өндіру деген желеумен жасырын түрде өндіруге тыйым салынады. Мұндай жағдайда барлау лицензиясы дереу қайтарылады. Осы мақсатта тау массасын немесе топырақты 1000 текше метрден артық көлемде алу және жартылай өнеркәсіптік сынамаларды алу қатаң реттеледі және мұндай жұмыстар тек қажеттілігі дәлелденген жағдайда ғана рұқсат етіледі", - деп атап өтті вице-министр.

Сонымен қатар, заң жобасы қатты пайдалы қазбалар саласындағы өнеркәсіптік-инновациялық жобаларды жүзеге асыруға бақылауды күшейтуді көздейді. Бұл жобаларды жер қойнауымен байланысты учаскеден бөлек қарастыруға жол берілмейді.

Жаңа жобалар бойынша іске аспайтын жобалардың алдын алу үшін жоғары инвестициялық талаптар енгізіледі. Қаржылық мүмкіндіктер тиісті құжаттармен расталуы қажет.


Мұндай жобалар бойынша жер қойнауын пайдалану лицензиялары ішкі қайта өңдеу нарығын ынталандыратын қатаң шарттармен беріледі және аукционға шығарылатын аумақтар бойынша Мемлекет басшысының келісімімен басым тәртіпте рәсімделмек.

Айдос Қали
