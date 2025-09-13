Рамзан Қадыров үлкен қызының саясаттан кету туралы шешіміне пікір білдірді
2025 жылғы 13 қыркүйекте Шешенстан басшысы Рамзан Қадыров үлкен қызы Айшаттың республика үкіметі құрамынан кету туралы шешіміне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қадыров РИА Новости агенттігіне берген сұхбатында үлкен қызының саясаттан кету туралы шешімін қолдағанын айтып, оның бизнес жобалардағы жетістіктерін атап өтті.
"Мен ойланып, саясат – әйел затына, әсіресе Шешен Республикасында, аса лайық емес деген қорытындыға келдім. Сондықтан Айшаттың өзі кетуге ниет білдіргенде, мен келісім бердім. Қазір ол тек сән саласымен ғана айналысып жүрген жоқ. Оның басқа да бизнес-жобалары бар және оларды сәтті жүргізіп келеді. Айтпақшы, саясаттан тек Айшат қана емес, басқа екі қызым да кеткен", – деп келтіреді саясаткердің сөзін басылым.
2025 жылғы ақпанда Айшат Қадырова Шешенстан үкіметі төрағасының орынбасары қызметінен кетіп, сән бизнесіне қайта оралатынын мәлімдеген еді.
Сонымен қатар, 2025 жылғы 28 маусымда Рамзан Қадыровтың 17 жастағы ұлы Адам Қадыров үйленген болатын. Салтанатты шараға көптеген маңызды қонақтар қатысып, бұл оқиға бұқаралық ақпарат құралдарында кең талқыланған еді.
