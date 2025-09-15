Қытайда өртеуге арналған қоқыс таусылып барады
Қытайдағы қоқыс жағатын зауыттарда өртеуге арналған қалдықтар таусылып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Financial Times басылымының мәліметінше, бұл бірнеше факторға, атап айтқанда, қолжетімді қоқыс көлемінің азаюына, тұтыну деңгейінің төмендеуіне, халық санының қысқаруына және елдегі қалдықтарды басқару жүйесінің жақсаруына байланысты.
"Он жыл бұрын Қытай қоқыс проблемасымен күресу үшін қомақты қаражат құйып, қалаларда орын алған "қоқыс дағдарысын" шешу мақсатында үлкен қоқыс жағу зауыттарының желісін салған еді", – делінген ақпаратта.
Алайда қазір бұл зауыттардың қуаты елдегі жыл сайынғы қоқыс көлемінен асып түсіп отыр. Соның салдарынан кейбір кәсіпорындар жұмыссыз тұрып қалса, енді біреулері қоқысты сатып алуға мәжбүр.
Бұған дейін Қытайда әлемдегі ең ұзын керме көпір ашылғанын жазғанбыз.
