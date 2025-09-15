#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Әлем

Қытайда өртеуге арналған қоқыс таусылып барады

Қытайда өртеуге арналған қоқыс таусылып барады, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2025 11:51 Сурет: pixabay
Қытайдағы қоқыс жағатын зауыттарда өртеуге арналған қалдықтар таусылып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Financial Times басылымының мәліметінше, бұл бірнеше факторға, атап айтқанда, қолжетімді қоқыс көлемінің азаюына, тұтыну деңгейінің төмендеуіне, халық санының қысқаруына және елдегі қалдықтарды басқару жүйесінің жақсаруына байланысты. 

"Он жыл бұрын Қытай қоқыс проблемасымен күресу үшін қомақты қаражат құйып, қалаларда орын алған "қоқыс дағдарысын" шешу мақсатында үлкен қоқыс жағу зауыттарының желісін салған еді", – делінген ақпаратта.

Алайда қазір бұл зауыттардың қуаты елдегі жыл сайынғы қоқыс көлемінен асып түсіп отыр. Соның салдарынан кейбір кәсіпорындар жұмыссыз тұрып қалса, енді біреулері қоқысты сатып алуға мәжбүр.

Бұған дейін Қытайда әлемдегі ең ұзын керме көпір ашылғанын жазғанбыз. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
4 мыңнан астам қазақстандыққа жаңа жобаларын жүзеге асыру үшін мемлекет 1,5 млн теңгеге дейін қолдау көрсеткен
13:10, Бүгін
4 мыңнан астам қазақстандыққа жаңа жобаларын жүзеге асыру үшін мемлекет 1,5 млн теңгеге дейін қолдау көрсеткен
Астанада блогер Жаңабыловтың жұбайының үстінен сот басталды
11:33, Бүгін
Астанада блогер Жаңабыловтың жұбайының үстінен сот басталды
"Бір шақырымнан асады": Сауд Арабиясы әлемдегі ең биік ғимаратты салып жатыр
11:09, Бүгін
"Бір шақырымнан асады": Сауд Арабиясы әлемдегі ең биік ғимаратты салып жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: