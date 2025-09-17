#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
539.54
637.09
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+18°
$
539.54
637.09
6.52
Әлем

Қытай сұйытылған табиғи газ өндіретін ең ірі теңіз зауытын салды

Қытай сұйытылған табиғи газ өндіретін ең ірі теңіз зауытын салды, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.09.2025 08:33 Сурет: CMG
Қытайдың сұйытылған табиғи газ (СТГ) өндіретін теңіздегі қондырғысы елдегі су ығыстыру көлемі мен газ сақтау сыйымдылығы жағынан ең ірісі болып саналып, Шығыс Қытайдағы Наньтун қаласында тапсырыс берушіге берілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қондырғы NGUYA FLNG деп аталды.

Оның өлшемдері: ұзындығы – 376 метр, ені – 60 метр, тереңдігі – 35 метр. Қондырғыда 180 мың текше метрлік СТГ қоймасы және 45 мың текше метрлік сұйытылған мұнай газы (СНГ) қоймасы бар. Жылдық өндірістік қуаты – 2,4 миллион тонна СТГ.

NGUYA FLNG қондырғысы Африкадағы Конго Республикасының жағалауында пайдаланылатын болады. Бұл Қытайдың жоғары қосылған құны бар теңіздік инженерлік жабдық өндірісін дамытуындағы маңызды кезеңге айналды.

Бұған дейін Walt Disney, Universal және Warner Bros Discovery қытайлық нейрожүйені плагиат жасады деп айыптаған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Түркияда мемлекеттік қызметкерлер ереуілге шықты
09:28, 19 тамыз 2025
Түркияда мемлекеттік қызметкерлер ереуілге шықты
Қытайда жаңа вирустың таралуына байланысты жаппай шектеулер қайта қолға алынып жатыр
21:58, 06 тамыз 2025
Қытайда жаңа вирустың таралуына байланысты жаппай шектеулер қайта қолға алынып жатыр
Таяу Шығыстағы жағдайға байланысты үш ел әуе кеңістігін жапты
11:02, 24 маусым 2025
Таяу Шығыстағы жағдайға байланысты үш ел әуе кеңістігін жапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: