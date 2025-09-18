#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
541.01
640.34
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
541.01
640.34
6.52
Әлем

Париждегі мұражайдан алтын ұрланды

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.09.2025 10:04 Фото: пресс-служба Национального банка РК
Париждегі Ұлттық жаратылыстану тарихы музейінен алты алтын кесегі ұрланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Actu17 басылымының мәліметінше, келтірілген шығын 600 мың еуроға бағалануда. БАҚ дерегінше, ұрылар жақсы ұйымдасқан болған.

Қазіргі уақытта қылмыскерлерді бандитизмге қарсы сот полициясының бригадасы іздестіруде.

Жуырда Франция билігі Париждің келбетін өзгертуге ниетті екені хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қытайда әлемдегі ең биік көпір салынды
16:22, 16 қыркүйек 2025
Қытайда әлемдегі ең биік көпір салынды
Қазақстанда биыл 16,6 мыңнан астам мас жүргізуші ұсталды
17:20, 15 қыркүйек 2025
Қазақстанда биыл 16,6 мыңнан астам мас жүргізуші ұсталды
2026-жылдан бастап Ақтөбе әуежайында тасымал еселеп артады
15:08, 11 қыркүйек 2025
2026-жылдан бастап Ақтөбе әуежайында тасымал еселеп артады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: