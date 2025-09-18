Париждегі мұражайдан алтын ұрланды
Париждегі Ұлттық жаратылыстану тарихы музейінен алты алтын кесегі ұрланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Actu17 басылымының мәліметінше, келтірілген шығын 600 мың еуроға бағалануда. БАҚ дерегінше, ұрылар жақсы ұйымдасқан болған.
Қазіргі уақытта қылмыскерлерді бандитизмге қарсы сот полициясының бригадасы іздестіруде.
🔴 À Paris, plusieurs pépites d’or dérobées au Muséum d’histoire naturelle, 600 000 euros de préjudice pic.twitter.com/QNwmlACqRD— LCI (@LCI) September 17, 2025
Жуырда Франция билігі Париждің келбетін өзгертуге ниетті екені хабарланған еді.
