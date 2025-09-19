Түркияда террористік ұйыммен байланысы бар 50 адам ұсталды
Бұл туралы Түркия ішкі істер министрі Әли Ерликай өзінің X парақшасында жазды.
Ол ұсталғандар ИГИЛ мүшелері ретінде осы ұйыммен байланысы бар жалған гуманитарлық ұйымдарды қаржыландырып, әлеуметтік желідегі аккаунттар арқылы ұйымның идеологиясын насихаттаумен айналысқанын атап өтті.
"51 DEAŞ Şüphelisini Yakaladık"— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 18, 2025
🔻DEAŞ terör örgütüne üye olan,
🔻Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan,
🔻Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 51 şüpheli Jandarmamız tarafından yakaladı.
Adana, Adıyaman, Amasya,… pic.twitter.com/XSqgxaO05n
Ерликай операция соңғы екі апта бойы Түркияның Адана, Адыяман, Амасья, Анкара, Анталья, Балыкесир, Чанаккале, Чанкыры, Чорум, Диярбакыр, Эрзурум, Газиантеп, Хаккари, Хатай, Ыгдыр, Испарта, Стамбул, Измир, Кырыккале, Кыршехир, Килис, Коджаэли, Конья, Мерсин, Мугла, Невшехир, Нигде, Османие, Шанлыурфа, Текирдаг, Токат және Зонгулдак қалаларында өткізілгенін айтты.
Күдіктілерден ұйымға қатысты құжаттар мен цифрлық материалдар тәркіленді.
Бұған дейін Стамбулда тағы бір қала әкімі қамауға алынған болатын.