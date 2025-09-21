Канада, Ұлыбритания және Австралия Палестинаның мемлекеттілігін мойындады
Канада премьер-министрі Марк Карни Оттава ХАМАС тобы тарапынан туындайтын қауіпті қарастырып жатқанын, бірақ Израильдің Газа секторындағы және батыс жағалаудағы Палестина мемлекетінің құрылуына тосқауыл қоюға бағытталған әрекеттерін елемеуге болмайтынын атап өтті.
"Канада Палестина Мемлекетін мойындайды және Палестина мен Израильдің қатар бейбіт өмір кешетін болашағы үшін серіктестікте жұмыс істеуге дайын. Біз мемлекеттікті танудың жеткіліксіз екенін жақсы түсінеміз. Алайда, бұл қадам бейбітшілік пен ХАМАС дәуірінің аяқталуына ұмтылатындар үшін жаңа құралды ұсынады. Ол терроризмді заңдастырмайды және Израиль қолдауын әлсіретпейді", – деді Карни.
Осындай мәлімдемемен Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармер және Австралия үкіметінің басшысы Энтони Албанес те көп алдына шықты. Олар ХАМАС Палестинаны басқаруда ешқандай рөл атқармауы керектігін және кепілге алынған барлық израильдіктерді босатуға міндетті екенін атап өтті. Стармер ХАМАС-қа қарсы санкцияларды кеңейту туралы жоспарлары барын да айтты.
Палестина автономиясының билігі бұған жауап ретінде жан-жақты сайлау өткізуге дайын екендіктерін растады. Карни дауыс беруге дайындық, болашақ мемлекетті демилитаризациялау және басқа да реформалар бойынша жұмыстар халықаралық қоғамдастықпен бірлесіп жүргізіліп жатқанын атап өтті.
Қазіргі уақытта Палестинаны БҰҰ-ға мүше 193 мемлекеттің 147-сі мойындады.
Бұған дейін бүгін, 21 қыркүйекте Ұлыбритания Палестинаны мойындауы мүмкін екенін жазғанбыз.