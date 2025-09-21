#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
541.19
636.44
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
541.19
636.44
6.49
Әлем

Канада, Ұлыбритания және Австралия Палестинаның мемлекеттілігін мойындады

Палестина, мемлекеттігі, Канада, Ұлыбритания, Австралия, мойындау, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.09.2025 19:43 Сурет: pexels
"Үлкен жетіліктегі" басты елдер Палестинаның мемлекеттілігін ресми түрде мойындады. Бұл туралы Канада, Ұлыбритания және Австралия көшбасшылары мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Канада премьер-министрі Марк Карни Оттава ХАМАС тобы тарапынан туындайтын қауіпті қарастырып жатқанын, бірақ Израильдің Газа секторындағы және батыс жағалаудағы Палестина мемлекетінің құрылуына тосқауыл қоюға бағытталған әрекеттерін елемеуге болмайтынын атап өтті.

"Канада Палестина Мемлекетін мойындайды және Палестина мен Израильдің қатар бейбіт өмір кешетін болашағы үшін серіктестікте жұмыс істеуге дайын. Біз мемлекеттікті танудың жеткіліксіз екенін жақсы түсінеміз. Алайда, бұл қадам бейбітшілік пен ХАМАС дәуірінің аяқталуына ұмтылатындар үшін жаңа құралды ұсынады. Ол терроризмді заңдастырмайды және Израиль қолдауын әлсіретпейді", – деді Карни.

Осындай мәлімдемемен Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармер және Австралия үкіметінің басшысы Энтони Албанес те көп алдына шықты. Олар ХАМАС Палестинаны басқаруда ешқандай рөл атқармауы керектігін және кепілге алынған барлық израильдіктерді босатуға міндетті екенін атап өтті. Стармер ХАМАС-қа қарсы санкцияларды кеңейту туралы жоспарлары барын да айтты.

Палестина автономиясының билігі бұған жауап ретінде жан-жақты сайлау өткізуге дайын екендіктерін растады. Карни дауыс беруге дайындық, болашақ мемлекетті демилитаризациялау және басқа да реформалар бойынша жұмыстар халықаралық қоғамдастықпен бірлесіп жүргізіліп жатқанын атап өтті.

Қазіргі уақытта Палестинаны БҰҰ-ға мүше 193 мемлекеттің 147-сі мойындады.

Бұған дейін бүгін, 21 қыркүйекте Ұлыбритания Палестинаны мойындауы мүмкін екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Трамп пен Зеленский Ақ үйде тағы кездесті
22:43, 18 тамыз 2025
Трамп пен Зеленский Ақ үйде тағы кездесті
Тоқаев: Армения мен Әзербайжан декларациясы Оңтүстік Кавказдағы ықпалдастыққа жол ашады
19:06, 11 тамыз 2025
Тоқаев: Армения мен Әзербайжан декларациясы Оңтүстік Кавказдағы ықпалдастыққа жол ашады
Бозымбаев энергетика және коммунальдық саладағы Жобалық кеңсенің негізгі бағыттарын айқындады
19:27, 04 тамыз 2025
Бозымбаев энергетика және коммунальдық саладағы Жобалық кеңсенің негізгі бағыттарын айқындады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: