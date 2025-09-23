#Қазақстан
Әлем

АҚШ-та танымал аң үйретушіні жолбарыс талап өлтірді

АҚШ-та танымал аң үйретушіні жолбарыс талап өлтірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2025 10:46 Сурет: pexels
Netflix түсірген әйгілі "Жолбарыс патшасы" ("Tiger King") фильмінің кейіпкері, аң үйретуші Райан Исли АҚШ-тың Оклахома штатындағы қорықта жолбарыстың шабуылынан қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

CNN дерегінше, қайғылы жағдайға дейін Райан Исли түрмеге қамалған Джо Экзотиктен (фильмнің басты кейіпкері) жолбарыстарды сатып алған. Джо Экзотик адам саудасымен айналысып, кірістерін ақшаны заңдастыруға жұмсағаны үшін 21 жылға сотталған. Ол тапқан қаржысын экзотикалық жануарларды сатып алуға жұмсаған.

Қорық әкімшілігі бұл қайғылы оқиғаны табиғаттың сұлулығы мен болжауға келмейтін қатерлерінің ащы еске салуы деп бағалады.

"Райан бұл қауіп-қатерді немқұрайдылықтан емес, табиғат пен жануарларға деген махаббатпен қабылдады", – делінген ресми мәлімдемеде.

Қорықта келушілерге арнайы гидпен үлкен жыртқыш мысықтарды тамашалау немесе олардың жаттығуын көру мүмкіндігі ұсынылатын. Қазіргі таңда қорық уақытша жабылды.

Үйретушінің қаза болу жағдайының нақты мән-жайы жарияланған жоқ.

Бұған дейін Кенияда арыстанның жасөспірімге шабуыл жасап, қыздың денесін тістеген күйінде алып кеткенін жазғанбыз

