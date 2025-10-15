#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Әлем

Үндістанда қорық күзетшісін жолбарыс талап өлтірді

Жолбарыс, ет қоректі, жыртқыш, мысық тұқымдас, аң, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2025 10:56 Сурет: pexels
Үндістандағы Перияр қорығында жолбарыс күзетшіні талап өлтірді. Жыртқыштың жемтігіне айналған адамды тану оңай соқпаған, мамандардың дерегінше ол – 32 жастағы Анил Кумар, деп хабарлайды Zakon.kz.

The News Indian Express басылымының жазуынша, күзетшінің сау тамтұғы қалмаған денесі Сабаримала орманындағы Поннампаламеду аймағынан табылған.

Ақпарат көздеріне сүйенсек, Анил Кумар үш күн қатарынан жұмысқа келмегеннен кейін іздестіру жұмыстары басталған. Іздеу барысында оның денесі табылып, алдын ала мәлімет бойынша, ол жолбарыстың шабуылынан қаза тапқан.

Бұған дейін Испанияда қайтыс болған ер адамның 15 жыл бойы көмусіз қалғанын жазғанбыз.

