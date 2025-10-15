Үндістанда қорық күзетшісін жолбарыс талап өлтірді
Сурет: pexels
Үндістандағы Перияр қорығында жолбарыс күзетшіні талап өлтірді. Жыртқыштың жемтігіне айналған адамды тану оңай соқпаған, мамандардың дерегінше ол – 32 жастағы Анил Кумар, деп хабарлайды Zakon.kz.
The News Indian Express басылымының жазуынша, күзетшінің сау тамтұғы қалмаған денесі Сабаримала орманындағы Поннампаламеду аймағынан табылған.
Ақпарат көздеріне сүйенсек, Анил Кумар үш күн қатарынан жұмысқа келмегеннен кейін іздестіру жұмыстары басталған. Іздеу барысында оның денесі табылып, алдын ала мәлімет бойынша, ол жолбарыстың шабуылынан қаза тапқан.
Бұған дейін Испанияда қайтыс болған ер адамның 15 жыл бойы көмусіз қалғанын жазғанбыз.
